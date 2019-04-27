Как в Калининграде солнечный камень добывают

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Текст и фото: Елена Бионышева-Абрамова





© Фото из открытых источников

Калининградский янтарный комбинат образован на базе крупнейшего в мире месторождения янтаря на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный. В результате комплексной модернизации производственных процессов, благодаря обновлению техники и эффективному менеджменту в текущем году комбинат достиг хороших результатов.





© Фото из открытых источников

После досрочно выполненных годовых показателей по добыче янтаря в октябре 2018 года руководством комбината было принято решение о достижении нового рекорда. По итогам добычного сезона Калининградский янтарный комбинат выполнил взятое обязательство и поставил новый абсолютный исторический рекорд-500 тонн доведенного янтаря.





© Фото из открытых источников

Комбинат имеет уникальную сырьевую базу мирового класса-90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 миллионов лет, сосредоточено вблизи поселка Янтарный. Запасы Приморского месторождения оцениваются в 116 тысяч тонн.





© Фото из открытых источников

Добыча янтаря ведется открытым способом с глубины от 12 до 50 метров с помощью экскаватора, который складывает «голубую землю» в терриконы, по внешнему виду, напоминающему пирамиды, размываемые водой из гидромониторов.





© Фото из открытых источников

Крупный янтарь извлекается с помощью сачков вручную.

Из карьера янтароносная порода поступает на обогатительную фабрику, где проходит очистку от породы и примесей.

Весь добытый камень разделяется на три класса: поделочный, прессовочный и лаковый. Самый крупный и чистый камень идет на изготовление ювелирных украшений.





© Фото из открытых источников

Сегодня комбинат проводит крупномасштабное интеллектуальное и техническое перевооружение.





© Фото из открытых источников

В добычном комплексе ведется активная разработка проектов по поиску новых методов добычи янтаря, что позволит вести добычу сырья в круглогодичном режиме.

Разрабатывается проект освоения новых участков добычи янтаря новым, экологичным способом, планируется ввод в эксплуатацию современной добывающей техники, возведение нового корпуса обогатительной фабрики и ввод нового оборудования для полной автоматизации технологического процесса обработки янтаря-сырца.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Помимо добычи, на комбинате также изготавливают различные украшения. Этим занимается, находящийся на территории АО «ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ» -100% дочерняя компания Калининградского янтарного комбината.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Сохраняя традиции советской янтарной ювелирной школы, здесь выпускается обширный ассортимент ювелирных изделий классического и современного дизайна, эксклюзивные украшения, отличающиеся безупречным вкусом и высоким качеством.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Продукция предприятия представлена практически в каждом регионе Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока и Магадана. Клиенты «Янтарного Ювелирпрома» — это различные компании и частные лица. Большая часть ювелирных изделий реализуется на внутреннем рынке Калининградской области, что составляет 69% произведенной продукции. Доля изделий, отгружаемых в другие области, края и республики Российской Федерации, составляет 22% произведенной продукции. Порядка 9% выпускаемой продукции «Янтарный Ювелирпром» экспортирует за рубеж — в Белоруссию, Китай, Францию, Японию, Испанию, Италию, Германию.