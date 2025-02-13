В Калининградской области запущен новый завод Grunwald

Новый завод по производству алюминиевых кузовов, запущенный в Калининградской области, входит в систему машиностроительного предприятия Grunwald, выпускающего современный коммерческий транспорт.

Новый промышленный объект построен в зоне активно развивающегося технопарка «Храброво», возле одноименного аэропорта — главной воздушной гавани Калининградской области.

Всего по проекту было возведено два новых производственных цеха площадью 4 000 кв.м. и необходимая промышленная инфраструктура. На новой производственной площадке полностью локализован процесс производства кузовов из алюминия, это произошло впервые в истории компании Grunwald. При этом часть технологических процессов роботизирована, включая сварку оснований кузовов.

Помимо этого, новое станочное оборудование, задействованное на площадке, позволило локализовать на месте производство бортов и оснований для стальных самосвальных кузовов из линейки дорожно-строительной техники Grunwald.

Общий объем инвестиций составил 580 млн. рублей, из них 115 млн. рублей было вложено в роботизацию. Размер участка на территории технопарка, находящийся в управлении компании Grunwald, позволяет развивать новую промышленную площадку и возводить следующие цеха и склады.

«Считаю большой удачей, что появился технопарк в Храброво, давший нам хорошие возможности. Планируем нарастить выпуск по наиболее востребованным моделям в агроперевозках: самосвальные полуприцепы с алюминиевыми кузовами объемом 44 и 52 м3», — отметил основатель компании Grunwald Алексей Драч.

Компания Grunwald является одним из ведущих российских производителей коммерческого транспорта, включая полуприцепы, прицепы и грузовые надстройки. Общее количество выпущенных компанией транспортных средств превышает 20 000 единиц. За 18 лет своего существования бренд Grunwald организовал и запустил промышленное производство на пяти площадках.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен