Российская компания AZIMUT Hotels взяла под управление свой первый отель в Израиле

Гостиничный оператор AZIMUT Hotels открывает свой первый отель в Израиле — под управление компании перешла гостиница Medi Terre в Нетании на берегу Средиземного моря.

AZIMUT Отель Меди Терре Нетания располагается в курортном городе Нетания, известный тем, что на его территории находится одна из самых длинных полос морского побережья в Израиле. Расстояние от отеля до ближайшего пляжа составляет всего 200 метров.

Номерной фонд AZIMUT Отель Меди Терре Нетания составляет 60 номеров, которые представлены в категориях Стандарт, Супериор, Бизнес, Делюкс и Люкс. Есть номера для семейного отдыха, самый просторный из них рассчитан на 5-6 гостей и занимает целый этаж. Также в отеле имеется номер для людей с ограниченными возможностями, где вся обстановка обеспечивает максимальный комфорт.

На всей территории имеется бесплатный Wi-Fi, номера в отеле оборудованы системой климат-контроля. К услугам гостей предлагается ресторан, охраняемая парковка, бизнес-центр для работы с документами, банкетный зал. Номера категории Люкс располагают личной столовой, финской сауной и джакузи.

Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноимённой гостиничной сетью, отели расположены в России, Германии и Австрии, часть объектов находится в собственности, часть — обслуживается на основании договора на управление и на правах долгосрочной аренды. Основана в 2004 году Александром Клячиным. По состоянию на 2018 год в сеть входят 36 отелей категорий 3, 4 и 5 звезд, суммарный номерной фонд — около 8 тыс. номеров.