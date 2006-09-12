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Российские проекты за рубежом

Российская компания AZIMUT Hotels взяла под управление свой первый отель в Израиле

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Гостиничный оператор AZIMUT Hotels открывает свой первый отель в Израиле — под управление компании перешла гостиница Medi Terre в Нетании на берегу Средиземного моря.

AZIMUT Отель Меди Терре Нетания располагается в курортном городе Нетания, известный тем, что на его территории находится одна из самых длинных полос морского побережья в Израиле. Расстояние от отеля до ближайшего пляжа составляет всего 200 метров.

Номерной фонд AZIMUT Отель Меди Терре Нетания составляет 60 номеров, которые представлены в категориях Стандарт, Супериор, Бизнес, Делюкс и Люкс. Есть номера для семейного отдыха, самый просторный из них рассчитан на 5-6 гостей и занимает целый этаж. Также в отеле имеется номер для людей с ограниченными возможностями, где вся обстановка обеспечивает максимальный комфорт.

На всей территории имеется бесплатный Wi-Fi, номера в отеле оборудованы системой климат-контроля. К услугам гостей предлагается ресторан, охраняемая парковка, бизнес-центр для работы с документами, банкетный зал. Номера категории Люкс располагают личной столовой, финской сауной и джакузи.

Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноимённой гостиничной сетью, отели расположены в России, Германии и Австрии, часть объектов находится в собственности, часть — обслуживается на основании договора на управление и на правах долгосрочной аренды. Основана в 2004 году Александром Клячиным. По состоянию на 2018 год в сеть входят 36 отелей категорий 3, 4 и 5 звезд, суммарный номерной фонд — около 8 тыс. номеров.

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https://www.frontdesk.ru/news/azimut-hotels-otkryvaet-svoy-pervyy-otel-v-izraile

инвестиции, туризм, Израиль
  • Нет аватара Инженер2015
    27.04.1918:47:45

    Azimut Hotels — российская компания

    зарегистрированная на Кипре?

    #1125629
    • Нет аватара brat_po_razumu
      27.04.1919:35:55

      зарегистрированная на Кипре?

      Нет — это российская компания, зарегистрированная в России, что элементарно проверяется в списке российских компаний:

      Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ»' зарегистрирована 11 сентября 2006 года по адресу 129110, МОСКВА Г, ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 18/1. Компании был присвоен ОГРН 5067746497660 и выдан ИНН 7726548255.

      Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ"

      ИНН: 7726548255

      КПП: 770201001,772601001,770201001

      ОКПО: 97231673

      ОГРН: 5067746497660

      ОКОГУ: 4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства

      ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью

      ОКТМО: 45379000000

      ОКАТО: 45286570 — Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Мещанский

      Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:

      Регистрационный номер: 087107080924

      Дата регистрации: 06.02.2015

      Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 10 Управление № 1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Мещанское г. Москвы

      ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167750734237

      Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 14.11.2016

      Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:

      Регистрационный номер: 772104219677211

      Дата регистрации: 12.09.2006

      Наименование органа ФСС: Филиал № 21 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

      ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2067756821713

      Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.09.2006

      Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 28.02.2019 по ИНН 7726548255:

      Год Доходы Расходы Доходы — Расходы

      2017 897 103 000 890 994 000 6 109 000 (руб)

      Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 27.04.2019 по ИНН 7726548255:

      Год Наименование Сумма

      2017 Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) 0

      2017 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0

      2017 Транспортный налог 24 031

      2017 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 245 363

      2017 Налог на добавленную стоимость 58 709 800

      2017 Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 27 268 400

      2017 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 8 321 950

      2017 Налог на имущество организаций 357

      2017 Налог на прибыль 0

      Отредактировано: brat_po_razumu~19:36 27.04.19
      #1125636
      • Нет аватара Инженер2015
        27.04.1920:31:51

        где такой список можно найти?

        спасибо за информацию

        #1125654
      • Нет аватара eeff4025
        28.04.1900:20:39

        Да, мне тоже очень интересно, где такие данные можно взять. Заранее благодарен.

        #1125696
  • Нет аватара Cinik
    27.04.1919:44:16

    Как я понял, отель взят под управление российской компанией. Интересно, например, насколько это может быть комфортней для российских туристов?

    #1125638
    • Нет аватара termometrix
      27.04.1922:31:48

      Надеемся.Израиль неплохая дестинация имхо.В Израиле около или более 30% населения это наши русскоязычные/советские/ евреи.

      Отредактировано: termometrix~23:49 27.04.19
      #1125673
    • Нет аватара eeff4025
      28.04.1900:23:02

      И насколько написанное не является рекламой. Судя по тексту, кто-то перепутал (или основательно заплатил) sdelanounas.ru с рекламной площадкой.

      #1125697
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