Культурно-спортивный центр открыли в Ракитном Белгородской области

Под одной крышей в здании разместились дом культуры, библиотека, школа искусств, тренажёрный и спортзал.

Строить культурно-спортивный центр начали в 2017 году. Здание многофункциональное: здесь расположились Сахзаводской поселковый Дом культуры на 200 зрителей, модельная библиотека им. А. И. Борисенко, детская школа искусств им. В. П. Рудина, а также спортивный и тренажёрный залы.