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Спортивные объекты

Культурно-спортивный центр открыли в Ракитном Белгородской области

  •  © www.bel.ru

Под одной крышей в здании разместились дом культуры, библиотека, школа искусств, тренажёрный и спортзал.

Строить культурно-спортивный центр начали в 2017 году. Здание многофункциональное: здесь расположились Сахзаводской поселковый Дом культуры на 200 зрителей, модельная библиотека им. А. И. Борисенко, детская школа искусств им. В. П. Рудина, а также спортивный и тренажёрный залы.

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https://www.bel.ru/news/society/26-04-2019/kulturno-sportivnyy-tsentr-otkryli-v-rakitnom-belgorodskoy-oblasti

Белгородская область
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