В Омской области открыт многофункциональный спорткомплекс

Жители посёлка Иртышский теперь смогут круглый год заниматься игровыми видами спорта. В их распоряжении несколько спортивных и тренажёрных залов на площади более 2000 квадратных метров. До сих пор в поселке был только уличный стадион. Спортзал местной школы был единственной площадкой, где можно было зимой поиграть в волейбол, баскетбол, но и он уже давно не справлялся с наплывом желающих заниматься спортом, а таких здесь — немало. Открытия спорткомплекса ждал с нетерпением весь посёлок. Есть здесь большой и малый залы, игровое поле, две просторные раздевалки. Места хватит всем — и футболистам, и шахматистам, и любителям силовых упражнений и фитнеса. Здание оборудовано подъёмными платформами для маломобильных людей.

Новое сооружение является самым крупным спортивным объектом в муниципальном образовании. Современный спорткомплекс построен за счет Иртышской птицефабрики.