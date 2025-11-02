В Омской области открылся современный спортивный комплекс с ледовой площадкой
Новая возможность семейный досуга и активного отдыха появилась у жителей Калачинска. С 31 октября в городе заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной «Сибиряк».
Пропускная способность нового физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 1300 человек в сутки. Ледовая арена комплекса, помимо того, что предоставляет калачинцам круглогодичную возможность катания на коньках, еще и соответствует всем требованием проведения соревнований. Теперь жители Калачинска ожидают в своем городе зональные турниры по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию.
Кроме того, арена «Сибиряк» имеет необходимую инфраструктуру, требуемую регламентом проведения всероссийских соревнований: зрительскую трибуну на 200 мест, помещения для раздевалок, судейских, тренерских, медицинский кабинет, комнаты для хранения и сушки инвентаря.
