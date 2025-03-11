В особой экономической зоне «Авангард» на севере Омска открылся первый завод

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11 марта в особой экономической зоне «Авангард» открылось первое производство. Компания «Омскэлектротех», входящая в группу «Основа Холдинг» будет выпускать на новом заводе высокопрочные крепёжные изделия и соединительные детали для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей.

Инвестиционный проект был презентован три года назад. От получения разрешения на строительство до ввода предприятия в эксплуатацию прошло 22 месяца.

Инвестиции в создание завода составили 1,9 миллиарда рублей.

На предприятии будет создано около 200 рабочих мест с достойной заработной платой, а налоговые отчисления в бюджет превысят 60 миллионов рублей ежегодно.

Завод уже наладил выпуск высокопрочного коррозионностойкого крепежа (болтов, гаек, шайб), а также соединительных деталей (хомутов, тройников, адаптеров, заглушек). Производственные мощности позволяют выдавать до 1,7 тысячи тонн продукции в год. Причем полностью из отечественных материалов: стали, титана, сплавов. Уровень локализации составляет 100 процентов.

Новая продукция может применяться в условиях экстремальных температур: от -90°С до +650°С. Крепеж и детали будут работать в составе регулирующей и запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, насосного и другого оборудования, востребованного в атомной промышленности, газо- и нефтехимии, на добывающих предприятиях и в других сферах.

«Омскэлектротех» рассчитывает, что после выхода нового завода на проектную мощность займёт до 30% российского рынка специализированного крепежа. Произведённые в Омске изделия станут альтернативой импортным.

© cdnstatic.rg.ru

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