Запущена в серийное производство навигационная система 3D моделирования органов и тканей тела

Аппаратно-программный комплекс разработан Самарским государственным медицинским университетом. AUTOPLAN применяется в травматологии, ортопедии, онкологии, нейрохирургии. Система позволяет по результатам компьютерной томографии создавать 3D-модели оперируемых органов, выделяя в них расположение сосудов, новообразований.

В марте 2019 года система AUTOPLAN получила медицинскую регистрацию Росздравнадзора. Серийное производство организовано на базе московского инженерно-маркетингового центра «Концерна «Вега».

Система значительно повышает точность хирургического вмешательства и сокращает время диагностики и проведения операции. Благодаря AUTOPLAN удается уменьшить кровопотерю, повреждение тканей, тем самым снизив риски и возможные осложнения.

Используя модель, хирург составляет сценарий операции: определяет зону доступа, границы резекции. Непосредственно в операционной врач за несколько минут до начала хирургического вмешательства при помощи системы оптического инфракрасного трекинга (навигационного маркера и системы камер) проводит «привязку» трехмерной модели к телу пациента. AUTOPLAN определяет границы области хирургического интереса с субмиллиметровой точностью и отображает контуры анатомических структур в режиме реального времени, даже учитывая незначительное смещение тела человека в пространстве во время дыхания.

Специализированный модуль для работы в режиме дополненной реальности позволяет врачу использовать во время операции AR-очки. Таким образом трехмерное изображение для удобства хирурга может выводиться и на мониторы в операционной, и непосредственно на линзы.

AUTOPLAN создан командой IT-специалистов, инженеров, ученых и врачей-клиницистов СамГМУ на средства гранта Минпромторга РФ при поддержке Правительства Самарской области в период с 2014 по 2017 гг.

«Стояла задача — создать новый продукт. Конкурентоспособный, нужный клиницистам, доступный медучреждениям по стоимости, а не доработать импортные аналоги и приклеить свой «шильдик», — говорит директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Поэтому решено было с нуля создавать и аппаратную, и программную части».

Одним из ключевых учреждений-партнеров, где комплекс применялся в режиме опытной эксплуатации, стал Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко (Москва). При помощи разработанного самарскими учеными и инженерами комплекса спланированы и проведены 16 операций на головном мозге.

А всего навигация апробирована на более чем на 200 пациентах. Так 12 апреля врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели первую операцию с применением российской системы хирургической навигации AUTOPLAN, разработанной Самарским государственным медицинским университетом. Обширная опухоль головного мозга с пронизывающими ее сосудами требовала тщательного планирования и максимальной точности хирургического вмешательства.

Благодаря AUTOPLAN удалось определить расположение новообразования, наметить трепанационное окно и сделать его минимальным по размеру, значительно сократив повреждение тканей здорового мозга.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/A1YMkpm6kOE

Пост сделан с содействием блогера Human RS!