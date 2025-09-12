Компания «Полад» запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.

Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей.

На предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом.

Комплект деталей включает 24 наименования, изготавливаемых методом штамповки. Эти детали предназначены для повышения жесткости кузова и улучшения потребительских свойств автомобиля. В их числе — балки бампера, кронштейны сидений, а также усилители дверей, стеклоочистителя, крыши и крепления двигателя.

Производство полностью локализовано: все изделия изготавливаются из российского сырья и материалов. Поставщиками металла выступают крупнейшие металлургические комбинаты — ММК и НЛМК.

Благодаря средствам займа ФРП компания закупила прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок, что в значительной степени повышает производительность и качество выпускаемой продукции.

Кроме того, ФРП предоставил «Поладу» второй заем в размере 136,3 млн рублей на организацию производства специализированных мастик и клеевых композиций, используемых в автомобильной промышленности. Продукция обеспечивает герметизацию и звукоизоляцию салона, а также защищает кузовные элементы от коррозии.