В Тольятти запущено импортозамещающее производство штампованных деталей для Lada Largus
Компания «Полад» запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.
Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей.
На предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом.
Комплект деталей включает 24 наименования, изготавливаемых методом штамповки. Эти детали предназначены для повышения жесткости кузова и улучшения потребительских свойств автомобиля. В их числе — балки бампера, кронштейны сидений, а также усилители дверей, стеклоочистителя, крыши и крепления двигателя.
Производство полностью локализовано: все изделия изготавливаются из российского сырья и материалов. Поставщиками металла выступают крупнейшие металлургические комбинаты — ММК и НЛМК.
Благодаря средствам займа ФРП компания закупила прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок, что в значительной степени повышает производительность и качество выпускаемой продукции.
Кроме того, ФРП предоставил «Поладу» второй заем в размере 136,3 млн рублей на организацию производства специализированных мастик и клеевых композиций, используемых в автомобильной промышленности. Продукция обеспечивает герметизацию и звукоизоляцию салона, а также защищает кузовные элементы от коррозии.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- По итогам августа 2023 года официальными дилерами «Лада» в...2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год.
- архивное фотоАО «АВТОВАЗ» начал выпуск автомобилей LADA NIVA Le... допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
- В Самаре в микрорайоне Волгарь после двухлетнего строительства от...здание профинансировали по программе первичного звена здравоохранения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0