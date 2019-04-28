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Детские сады и школы

В Ингушетии открыли детсад на 220 мест

  •  © ingushetia.ru

Новый детский сад открыли в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии (12 апреля сайт «Сделано у нас» сообщил об открытии в Верхних Ачалуках детского сада).

Строительство объекта велось в рамках госпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах», сметная стоимость объекта составила более 186 млн рублей. В трехэтажном здании детского сада создана вся необходимая инфраструктура — игровые комнаты, спальни, столовая, классы занятий танцами и изобразительным искусством.

Власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов по нацпроекту «Демография». По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.

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http://www.ingushetia.ru/news/v_nizhnikh_achalukakh_otkryli_novyy_detskiy_sad_na_220_mest_stoimostyu_okolo_200_mln_rubley/

Ингушетия, детский сад
  • Нет аватара AlexCrazy
    29.04.1902:10:21

    остальные 40% как живут? а как потом с школьным образованием? Афигеть достижения, или эту часть населения мы отдадим на воспитание родителей — то есть в 21м веке будем потомственных пастухов растить. Надеюсь не на всем СК такая дремучесть. А потом удивляемся почему люди прутся от ваххабизма и т. п. средневековой дичи.

    #1125952
    • Нет аватара brat_po_razumu
      29.04.1903:20:33

      остальные 40% как живут?.. Афигеть достижения, или эту часть населения мы отдадим на воспитание родителей — то есть в 21м веке будем потомственных пастухов растить.

      ???

      Моя мама никогда не ходила в детский сад, папа — тоже никогда не ходил. Мой сын никогда не ходил в детский сад. Племянница — тоже.

      Не — пастухами не выросли.

      а как потом с школьным образованием?

      Здрассьте — в нашей стране щкольное образование обязательно для всех детей.

      #1125957
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    29.04.1905:36:38

    тоже 100 рабочих мест на 200 детей?

    #1125965
    • Нет аватара sewa1965
      29.04.1910:36:39

      …- в детсаде создано почти 90 новых рабочих мест", — сказал на открытии объекта Ю. Евкуров. -…

      В торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения приняли участие глава региона Юнус-Бек Евкуров и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

      #1125995
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