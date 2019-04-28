В Ингушетии открыли детсад на 220 мест

Новый детский сад открыли в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии (12 апреля сайт «Сделано у нас» сообщил об открытии в Верхних Ачалуках детского сада).

Строительство объекта велось в рамках госпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах», сметная стоимость объекта составила более 186 млн рублей. В трехэтажном здании детского сада создана вся необходимая инфраструктура — игровые комнаты, спальни, столовая, классы занятий танцами и изобразительным искусством.

Власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов по нацпроекту «Демография». По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.