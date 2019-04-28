Создатели «Шерп» представили новую модель супервездехода для Арктики

Новую модель нашумевшего российского вездехода «Шерп», адаптированную специально для суровых условий Арктики, представили на форуме в Петербурге.

SHERP PRO в исполнении «Арктика», с дополнительным утеплением и обогревом, специальными морозостойкими трубопроводами и характерным «зимним» окрасом, представили на стенде правительства Петербурга в рамках международного арктического форума.

Как рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» генеральный директор SHERP Эдуард Павлов, это модель 2019 года выпуска, заключившая в себе все последние усовершенствования по габаритам и комфортности.

Кроме прочего у арктического «Шерпа» появился алюминиевый корпус вместо стального, какой был у вездеходов еще два года назад.

«Это уникальная машина, которая по своим характеристикам не имеет аналогов в мире. Здесь реализована пневмоциркуляционная подвеска. Все шины связаны друг с другом воздушными каналами с изменяемым сечением. При наезде одной шины на препятствие система равномерно распределит давление по другим колесам, повышая их устойчивость к деформированию. Колеса накачиваются выхлопными газами, без компрессора. Время накачки с нуля до рабочего давления — 24 секунды. Автономность машины достигается путем топлива, которое заключено в колесных канистрах. Каждая — по 52 литра. Основной бак — еще на 58. Мобильности хватает до тысячи километров», — рассказал о преимуществах машины Эдуард Павлов.

«Шерп» оснащен турбодизельным двигателем на 44 лошадиные силы. Максимальная скорость вездехода по суше составляет 45 км/ч. Без снижения проходимости он способен буксировать прицеп массой до 2,4 тонны.

Машина в состоянии идти фактически по любому дорожному покрытию, будь то песок, снег, болота, лесоповал или каменные россыпи. Благодаря огромным колесам, диаметр которых — 160 см, она легко преодолевает преграды высотой до метра. Более того, «Шерп» может плавать, на любой глубине. Протекторы на колесах выполняют роль гребных лопаток…

Скорость движения по воде — 6 км/ч. Плавучести он не теряет даже с тонной груза, отметил собеседник «ПолитЭксперта».

"Енисей мы переплывали за 15 минут", — добавил он.

Из воды вездеход способен легко выбираться на лед, что особенно актуально для освоения Арктики. По словам Эдуарда Павлова, такие машины могут успешно использоваться в геологоразведке, в газо- и нефте секторе, при ведении изыскательных работ или охране биоресурсов. Востребована она у спасателей, охотников, рыболовов и просто искателей приключений. Машина, адаптированная под нужды МЧС, была выставлена на открытой площадке форума.

«Каждый год вездеход совершенствуется, а раз в два года мы стараемся выпускать новую модель. Это политика компании», — подчеркнул гендиректор.

По словам Эдуарда Павлова, российский снегоболотоход уже хорошо знают за границей. Продажи есть и в Европе, и в Америке. А в 2017 году представительство компании открылось в Канаде.