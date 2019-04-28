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Производство

Создатели «Шерп» представили новую модель супервездехода для Арктики

  •  © politexpert.net

Новую модель нашумевшего российского вездехода «Шерп», адаптированную специально для суровых условий Арктики, представили на форуме в Петербурге.

SHERP PRO в исполнении «Арктика», с дополнительным утеплением и обогревом, специальными морозостойкими трубопроводами и характерным «зимним» окрасом, представили на стенде правительства Петербурга в рамках международного арктического форума.

Как рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» генеральный директор SHERP Эдуард Павлов, это модель 2019 года выпуска, заключившая в себе все последние усовершенствования по габаритам и комфортности.

Кроме прочего у арктического «Шерпа» появился алюминиевый корпус вместо стального, какой был у вездеходов еще два года назад.

«Это уникальная машина, которая по своим характеристикам не имеет аналогов в мире. Здесь реализована пневмоциркуляционная подвеска. Все шины связаны друг с другом воздушными каналами с изменяемым сечением. При наезде одной шины на препятствие система равномерно распределит давление по другим колесам, повышая их устойчивость к деформированию. Колеса накачиваются выхлопными газами, без компрессора. Время накачки с нуля до рабочего давления — 24 секунды. Автономность машины достигается путем топлива, которое заключено в колесных канистрах. Каждая — по 52 литра. Основной бак — еще на 58. Мобильности хватает до тысячи километров», — рассказал о преимуществах машины Эдуард Павлов.

  •  © politexpert.net

«Шерп» оснащен турбодизельным двигателем на 44 лошадиные силы. Максимальная скорость вездехода по суше составляет 45 км/ч. Без снижения проходимости он способен буксировать прицеп массой до 2,4 тонны.

Машина в состоянии идти фактически по любому дорожному покрытию, будь то песок, снег, болота, лесоповал или каменные россыпи. Благодаря огромным колесам, диаметр которых — 160 см, она легко преодолевает преграды высотой до метра. Более того, «Шерп» может плавать, на любой глубине. Протекторы на колесах выполняют роль гребных лопаток…

Скорость движения по воде — 6 км/ч. Плавучести он не теряет даже с тонной груза, отметил собеседник «ПолитЭксперта».

"Енисей мы переплывали за 15 минут", — добавил он.

Из воды вездеход способен легко выбираться на лед, что особенно актуально для освоения Арктики. По словам Эдуарда Павлова, такие машины могут успешно использоваться в геологоразведке, в газо- и нефте секторе, при ведении изыскательных работ или охране биоресурсов. Востребована она у спасателей, охотников, рыболовов и просто искателей приключений. Машина, адаптированная под нужды МЧС, была выставлена на открытой площадке форума.

«Каждый год вездеход совершенствуется, а раз в два года мы стараемся выпускать новую модель. Это политика компании», — подчеркнул гендиректор.

По словам Эдуарда Павлова, российский снегоболотоход уже хорошо знают за границей. Продажи есть и в Европе, и в Америке. А в 2017 году представительство компании открылось в Канаде.

  •  © politexpert.net

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https://politexpert.net/149566-sozdateli-sherp-predstavili-novuyu-model-supervezdekhoda-dlya-arktiki?utm_source=finobzor.ru

Шерп
  • 5
    Сергей Богатый Сергей Богатый
    29.04.1905:28:20

    Машина огонь

    Отредактировано: Сергей Богатый~05:28 29.04.19
    #1125964
  • 0
    Нет аватара kuffa
    29.04.1915:58:33

    Клёвая тачка. Мечта поэта    !

    #1126045
  • 0
    Птичка Грач Птичка Грач
    29.04.1917:09:13

    впечатлило … молодцы    

    #1126061
  • 0
    Нет аватара port
    29.04.1918:55:22

    странно, почему военные не заказывают

    правда нужна тогда бронированная версия

    #1126081
    • 1
      Нет аватара AlexCrazy
      29.04.1922:52:48

      у вояк для подобных целей есть вертолеты при этом доставят много, быстро и точно не где не встрянут

      #1126107
  • 0
    capt4net capt4net
    29.04.1919:36:25

    Или «создатели Шерпа», или тогда уж «для Арктика».

    #1126085
    • -1
      Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
      29.04.1920:18:10

      «…топлива, которое заключено в колесных канистрах"

      Что есть колесные канистры? Внутрь шины солярка заливается   ?

      Или внутрь диска воткнули емкость?

      #1126088
      • 0
        Нет аватара AlexCrazy
        29.04.1923:14:53

        диск и есть емкость для топлива, идея не новая и не ими впервые использована.

        #1126111
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