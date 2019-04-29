Процесс разработки и производства волоконно-оптических трансиверов в России

«ФайберТрейд» — первый и единственный в России разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP модулей) для передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи на скоростях от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с.

Трансиверы торговой марки FiberTrade выпускаются в Новосибирске по собственной конструкторской и технологической документации, разработанной в полном соответствии с единой системой конструкторской документации РФ.

Все работы проводятся с применением самых современных систем CAD (системных комплексов для проектирования) и высокотехнологичного контрольно-измерительного оборудования ведущих мировых производителей, а также с использованием отладочного, измерительного и тестового оборудования собственного производства.

Ключевые этапы разработки и производства российских трансиверов FiberTrade в видеосюжете:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/uV3c3Y8gW8Y