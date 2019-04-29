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Производство

Процесс разработки и производства волоконно-оптических трансиверов в России

«ФайберТрейд» — первый и единственный в России разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP модулей) для передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи на скоростях от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с.

Трансиверы торговой марки FiberTrade выпускаются в Новосибирске по собственной конструкторской и технологической документации, разработанной в полном соответствии с единой системой конструкторской документации РФ.

Все работы проводятся с применением самых современных систем CAD (системных комплексов для проектирования) и высокотехнологичного контрольно-измерительного оборудования ведущих мировых производителей, а также с использованием отладочного, измерительного и тестового оборудования собственного производства.

Ключевые этапы разработки и производства российских трансиверов FiberTrade в видеосюжете:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/uV3c3Y8gW8Y

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производство, файбертрейд, трансиверы, sfp модули, сделано в России
  • A S A S
    29.04.1912:59:34

    Ну не первый и не единственный.

    Есть как минимум Центр ВОСПИ, который делает волоконно-оптические трансиверы со времен царя гороха.

    •  © centervospi.ru

    А если поскрести — еще наверняка кто-нить найдется. Я знаю что Система тоже играла в волоконно-оптические трансмиттеры. Чуть ли не собственный лазер делали.

    В формате SFP — да, может быть первые и единственные. Я просто не знаю. Ну так и надо писать, а не ставить знак равенства между SFP-модулями — и всеми трансмиттерами вашпе.

    А то сидят несчастные коллеги, у которых нет пресс-службы — и им обидно.

    Отредактировано: A S~13:25 29.04.19
    #1126018
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