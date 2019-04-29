В Воронеже открылся завод по производству моечного оборудования для автомоек самообслуживания, пищевых сельскохозяйственных предприятий, а также специальной дорожной техники, сообщили в компании «Мой-ка! DS».

В пилотный проект организация инвестировала 80 млн рублей, сообщил учредитель компании Александр Шомин. В Воронеже площадь производства составила более 2 тыс. кв. м. Завод включает цех металлообработки, сборочный и тестовый участки, склад продукции и комплектующих, а также тестовое производство автохимии. Производство полного цикла — от проектирования до массового выпуска оборудования для моек было построено менее чем за год на базе небольшого цеха по производству оборудования для собственной сети моек.

По словам Александра Шомина, компания планирует удвоить количество автомоек в течение ближайших трех лет. В настоящее время в сеть входит более 60 объектов. Планируется выход на рынки других стран.

«К созданию собственного производства оборудования для АМС компанию подтолкнули проблемы с сервисным обслуживанием и заменой износившихся узлов. «Высокая стоимость иностранного оборудования и проблемы с его сервисным обслуживанием сформировали огромный спрос на качественное моечное оборудование отечественного производства.





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ТД «Мой-ка! DS» — один из крупнейших операторов на рынке автомоек самообслуживания в России. Сегодня в структуру компании, наряду с производством, входят более 60 АМС в Воронеже, Ростове, Москве, Петербурге и других регионах России, а также в ближнем зарубежье и компании по проектированию и строительству автомоек.