На Ставрополье реализуется инвестпроект по модернизации крупного животноводческого комплекса

В селе Калиновское Александровского района реализуется инвестпроект по модернизации животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров джерсейской породы.

Планируемый годовой объем производства молока составит 10,2 тыс. тонн со средней продуктивностью на молочную корову — 7 тыс. кг. Уже на комплекс завезено 965 голов племенных нетелей из Дании. Остальное поголовье, в количестве 735 голов, поступит до окончания первого полугодия текущего года.

В настоящее время инвестиционная фаза проекта завершена. Инновации включают в себя экологически чистую и безотходную систему навозоудаления, высокий уровень автоматизации и прогрессивные методы управления стадом коров, холодный метод содержания телят в индивидуальных домиках, производство молока высшего сорта с уникальными показателями по содержанию жира до 6% и белка до 4,5% с высокой сыропригодностью. Также предусмотрено оснащение современной прогрессирующей кормозаготовительной техникой.

Выход комплекса на производственные плановые мощности запланирован к концу 2020 года.