В Калининградской области после реконструкции открылась база ремонта навигационного оборудования

В Калининградской области открылась база ремонта навигационного оборудования. Реконструкцией объекта занималось Калининградское управление ФГУП «Росморпорт».



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Главной задачей базы является обеспечение безопасности движения судов в Калининградском морском канале.

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«Это первая на северо-западе страны и в целом по России специализированная база, которая построена по проекту. Объем инвестиций составил 103,7 миллиона рублей. Порт Калининград получил уникальную площадку, где возможно складирование и полное обслуживание навигационного оборудования», — рассказал замдиректора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Андрей Мошков.