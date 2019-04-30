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Судостроение и судоходство

В Калининградской области после реконструкции открылась база ремонта навигационного оборудования

В Калининградской области открылась база ремонта навигационного оборудования. Реконструкцией объекта занималось Калининградское управление ФГУП «Росморпорт».

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  •  © kaliningraddaily.com

Главной задачей базы является обеспечение безопасности движения судов в Калининградском морском канале.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q091QUuA_3Y

«Это первая на северо-западе страны и в целом по России специализированная база, которая построена по проекту. Объем инвестиций составил 103,7 миллиона рублей. Порт Калининград получил уникальную площадку, где возможно складирование и полное обслуживание навигационного оборудования», — рассказал замдиректора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Андрей Мошков.

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https://kaliningraddaily.com/industry/sudostroenie/2019042971073

Калининградская область, навигационное оборудование, Росморпорт
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