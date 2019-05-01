На УКПГиК Восточно-Уренгойского участка введен модуль № 2 установки подготовки топливного газа



Установка подготовки топливного газа на площадке УКПГиК

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В целях полномасштабного освоения Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернешнл» (входит в ПАО «НК Роснефть») здесь создается установка комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК).

В составе УКПГиК будет функционировать многоблочная установка подготовки топливного газа (УПТГ) «ЭНЕРГАЗ». Данная УПТГ осуществляет фильтрацию, учет, подогрев, редуцирование газа и в параллельном режиме снабжает им (с отличающимися параметрами по давлению, температуре и расходу) объекты основного и вспомогательного назначения.

Среди них — котельная, установка очистки пропан-бутана технического от метанола, установка низкотемпературной сепарации, установка регенерации метанола, узлы входных шлейфов, факельная установка, дожимная компрессорная станция низконапорных газов, установка стабилизации конденсата.

Также УПТГ «ЭНЕРГАЗ» подаст топливо на новую газотурбинную электростанцию (ГТЭС) собственных нужд, которая обеспечит электрической энергией объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата Восточно-Уренгойского участка.



Один из блок-боксов УПТГ с технологическим оборудованием

© energas.ru

УПТГ включает два модуля подготовки топливного газа (МПТГ). Каждый модуль состоит из отдельных блок-боксов с оборудованием, которые состыкованы между собой в единое блок-здание с общей кровлей.

МПТГ-1 является основным и предназначен для снабжения ГТЭС и 100% потребителей УКПГиК. Его максимальная производительность по газу составляет 90 400 нм3/ч.

Модуль подготовки топливного газа № 2 — резервный. При останове МПТГ-1 резервный модуль включается в работу и обеспечивает подачу газа к котельной и ГТЭС. Номинальная производительность МПТГ-2 — 32 612 нм3/ч.



Модуль подготовки топливного газа №2

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В настоящее время, после собственных испытаний (с функциональным тестированием всех элементов и систем) и 72-часовой комплексной проверки в составе объекта в эксплуатацию введен модуль № 2. МПТГ-1 находится в процессе пусконаладки.

Оборудование полностью автоматизировано, локальные САУ двух МПТГ интегрированы с верхним уровнем АСУ ТП. Все блок-боксы оснащены системами жизнеобеспечения и безопасности. Установка подготовки топливного газа спроектирована и изготовлена с учетом климатических условий региона и рассчитана на интенсивный режим эксплуатации.

Ввод УПТГ выполняют технические специалисты компании «СервисЭНЕРГАЗ» (входит в Группу ЭНЕРГАЗ).



Модуль №1 в составе УПТГ «ЭНЕРГАЗ»

© energas.ru

Восточно-Уренгойский лицензионный участок расположен на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. С его запуском объём добычи газа «Роспан Интернешнл» увеличится практически в 5 раз и достигнет уровня более 19 млрд кубометров.

Проектная мощность УКПГиК по объёму подготовки природного газа составит:

16,7 млрд кубометров осушенного газа в год;

до 4,5 млн тонн стабильного газового конденсата;

свыше 1 млн тонн пропан-бутановой фракции.