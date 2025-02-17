Новый отечественный буровой станок начал работать на Лебединском ГОКе

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В карьере Лебединского ГОКа в Курской области приступил к работе новый буровой станок шарошечного бурения СБШ-270 производства Ижорского завода КАРТЭКС (Санкт-Петерург). Параллельно ведётся сборка второй аналогичной машины.

«В течение этого года ожидается поступление еще двух новых буровых станков с улучшенными характеристиками, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Обновление парка техники затрагивает весь горнотранспортный комплекс предприятия. Наша цель — обеспечение бесперебойного снабжения сырьём фабричного передела и стабильная работа всех производственных процессов комбината».

Горные машины проектируются и производятся компанией УЗТМ-КАРТЭКС с учётом рекомендаций специалистов буровзрывного управления Лебединского ГОКа. Так в новых бурстанках облегчен доступ к ряду узлов, что позволило в несколько раз сократить время на их обслуживание. Усилено отопление кабины и вентиляция, улучшен обзор из кабины благодаря увеличенной площади остекления.

Бурстанки СБШ-270 надёжны. Они оснащены мощными ходовыми двигателями, производительными компрессорами и современными автоматизированными системами смазки, что увеличивает срок их службы и снижает эксплуатационные затраты.

Автономная дизель-генераторная установка позволяет станкам самостоятельно перемещаться в карьере без привлечения дополнительной техники.

Кабина машиниста установлена на противовибрационных подушках, эргономичное расположение приборов и элементов управления делает работу более удобной и эффективной.

С помощью видеокамер машинист может контролировать состояние ключевых узлов и процесс бурения не покидая кабину. Это повышает точность и безопасность работы.

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