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Образование

Возрождение всероссийского общества​ «Знание»

  •  © www.znanierussia.ru

С момента первого съезда Общества в 2016 году прошло три года. За это время «Знание» прошло период становления в новом формате.

Своими мероприятиями Всероссийское общество «Знание» охватывает более 3 миллионов человек в год, используя новые, отвечающие требованиям времени форматы просветительской работы. Лекторский состав насчитывает 3500 человек по всей стране.

Благодаря серии федеральных и региональных проектов, реализованных в 2017-2018 годах, удалось резко нарастить стратегический и кадровый потенциал «Знания». Вовлеченная аудитория — граждане «серебряного возраста», трудоспособное население, подрастающее поколение.

Общество «Знание» приступило к формированию партнерской сети: активно работает с государственными органами, общественными организациями, производственными компаниями. Подписаны Соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом Российской Федерации, Общественной палатой России, Лигой Преподавателей Высшей Школы, компанией Cisco Systems, Советами по профессиональным квалификациям: в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, а также в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и др.

Российское общество «Знание» не только реализует просветительские проекты и проводит образовательные мероприятия, но и преобразует рынок труда, создавая новые профессии. Так, по инициативе «Знания» и при его непосредственном участии был разработан профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой грамотности населения».

Менее чем за год был не только утвержден профессиональный стандарт, но открыты центры цифровой грамотности в 17 регионах России. На сегодняшний день в них прошли обучение 1218 слушателей в возрасте от 55 лет. Прошли обучение первые 72 члена экспертных комиссий, которые будут принимать профессиональный экзамен у будущих цифровых кураторов.

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https://www.znanierussia.ru/news/Pages/ChairmanList.aspx

образование, общество
  • Нет аватара termometrix
    01.05.1917:52:02

    Своими мероприятиями Всероссийское общество «Знание» охватывает более 3 миллионов человек в год

    Общество «Знание"-великолепное наследие советской эпохи.Надо развивать его как можно быстрее.Есть куда расти.Надо вовлечь 40-50 миллионов человек.

    «Умный народ-сильное государство».

    #1126371
  • Дамир Жиганов
    02.05.1902:59:26

    во 2й половине 90х работал в Обществе «Знание» России. Единая всесоюзная структура тогда распалась, но некоторые регионы работали с центром, который тогда находился в здании Политехнического музея. Крутились как могли. Общество «Знание» тогда при спонсорской поддержке немецкой DVV (это ассоциация народных университетов — по сути аналогичная организация по дополнительному образованию для взрослых) внедряло по регионам программу «Компьютерное образование взрослых». Как раз тогда обучение основам работы на ПК было очень актуальным. В принципе вспоминаю эти годы с удовольствием. Немцы и деньги давали на учебную компьютерную технику, и на проведение семинаров по обучению преподавательского состава, и платили в принципе неплохо, а самое главное — стабильно, тогда это важно было… не приходилось месяцами зарплату ждать.

    Потом, получается, все это зачахло… а теперь возрождается… ну, удачи коллегам    

    #1126413
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