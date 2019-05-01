Возрождение всероссийского общества​ «Знание»

С момента первого съезда Общества в 2016 году прошло три года. За это время «Знание» прошло период становления в новом формате.

Своими мероприятиями Всероссийское общество «Знание» охватывает более 3 миллионов человек в год, используя новые, отвечающие требованиям времени форматы просветительской работы. Лекторский состав насчитывает 3500 человек по всей стране.

Благодаря серии федеральных и региональных проектов, реализованных в 2017-2018 годах, удалось резко нарастить стратегический и кадровый потенциал «Знания». Вовлеченная аудитория — граждане «серебряного возраста», трудоспособное население, подрастающее поколение.

Общество «Знание» приступило к формированию партнерской сети: активно работает с государственными органами, общественными организациями, производственными компаниями. Подписаны Соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом Российской Федерации, Общественной палатой России, Лигой Преподавателей Высшей Школы, компанией Cisco Systems, Советами по профессиональным квалификациям: в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, а также в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и др.

Российское общество «Знание» не только реализует просветительские проекты и проводит образовательные мероприятия, но и преобразует рынок труда, создавая новые профессии. Так, по инициативе «Знания» и при его непосредственном участии был разработан профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой грамотности населения».

Менее чем за год был не только утвержден профессиональный стандарт, но открыты центры цифровой грамотности в 17 регионах России. На сегодняшний день в них прошли обучение 1218 слушателей в возрасте от 55 лет. Прошли обучение первые 72 члена экспертных комиссий, которые будут принимать профессиональный экзамен у будущих цифровых кураторов.