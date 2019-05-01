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Фотофакты

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

  •  © mag.auto.ru

  •  © mag.auto.ru

  •  © mag.auto.ru

Автомобиль получил такой же интерьер, как и у седана Senat, — с цифровой приборной панелью и большим экраном мультимедийной системы.

В основе «Коменданта» лежит модульная платформа ЕМП, предназначенная для всего семейства автомобилей «Кортеж». У внедорожника 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., которому помогает небольшой электромотор. Коробка передач — девятиступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ. Привод полный, с муфтой, подключающей передние колёса.

Полноценное производство «Коменданта» должно начаться в 2020 году на заводе Форд-Соллерс в Алабуге.

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https://mag.auto.ru/article/komendantfirstimages/

Aurus, Аурус, Кортеж, автомобилестроение, Соллерс
  • vostok1982 vostok1982
    01.05.1921:11:25

    Цвет какой-то непремиальный, как у Шкоды Кодиак.

    #1126382
  • Petya Petrov
    01.05.1921:18:12

    Судя по белому цвету кузова, этот внедорожник предназначен для презентации на ближневосточном рынке, или его уже заказал какой нибудь араб.

    #1126384
  • Нет аватара AndrewRos
    01.05.1921:18:15

    Недоделанный какой-то показывают

    Отредактировано: AndrewRos~21:18 01.05.19
    #1126385
  • Е.Юрий Е.Юрий
    01.05.1921:49:16

    Если судить по обводам крыльев морда должна быть по-агрессивнее чем у «родственников». Во всяком случае надо сделать все для оригинальности — конкурентов не мало, а сегмент один из самых покупаемых.

    П.С. Разработчики говорили, что в дизайне участвовали толстосумы, у которых подобных по нескольку и разных — скоро увидим какие у них вкусы   

    Отредактировано: Е.Юрий~21:57 01.05.19
    #1126389
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    01.05.1921:54:23

    Впечатляет и интригует одновременно. Но пока почти ничего не показали. Наверно, у внедорожника будет независимый дизайн, отличный от седана.

    #1126391
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