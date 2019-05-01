Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Автомобиль получил такой же интерьер, как и у седана Senat, — с цифровой приборной панелью и большим экраном мультимедийной системы.
В основе «Коменданта» лежит модульная платформа ЕМП, предназначенная для всего семейства автомобилей «Кортеж». У внедорожника 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., которому помогает небольшой электромотор. Коробка передач — девятиступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ. Привод полный, с муфтой, подключающей передние колёса.
Полноценное производство «Коменданта» должно начаться в 2020 году на заводе Форд-Соллерс в Алабуге.
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