Соллерс запустил производство раздаточных коробок

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Дочернее предприятие группы СОЛЛЕРС — ООО «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий» — начало производство электромеханических раздаточных коробок для линейки пикапов Sollers и автомобилей УАЗ.

В рамках проекта на территории индустриального парка ЗМЗ налажен выпуск электромеханических раздаточных коробок для линейки пикапов Sollers ST6 и ST8, а также автомобилей УАЗ Патриот, Пикап и полноприводного Профи. Сегодня на мощностях в Заволжье выпущена первая партия новых агрегатов.

В рамках проекта предусматривается локализация операций по литью и механической обработке картера, осуществление сборочных операций и контрольно-испытательных тестов. Общий объем производства по проекту составит около 20 тысяч штук в год. Общая сумма инвестиций составит более 350 млн рублей, которые будут профинансированы с привлечением займа Фонда развития промышленности.

«Запуск производства электромеханических раздаточных коробок — это еще один шаг в реализации нашей стратегии создания Центра компетенций по производству силовых агрегатов на промплощадке ЗМЗ. Новый проект позволит освоить передовые технологии, создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить высокую локализацию автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers, и существенно повысить потребительские свойства автомобилей УАЗ», — отметил Ильнур Сахабиев, генеральный директор ООО «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий».

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