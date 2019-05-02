Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл во Владивосток

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 1 мая 2019 года зашел в порт Владивосток. Самый крупный построенный в постсоветской России и современнейший в своем классе корабль завершил переход из китайского города Циндао.

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© ic.pics.livejournal.com Прибытие фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 ВМФ России во Владивосток, 01.05.2019

Около 14:20 приближавшийся к мысам Назимова и Новосильцева «Адмирал Горшков» уже вышел из гущи тумана. Фрегат прошел под Русским мостом, а после направился в бухту Золотой Рог, где его уже ожидали морские буксиры. В течение нескольких минут корабль развернули и направили к 33-му причала Корабельной набережной, где для «северян» уже играл патриотические мелодии сводный оркестр их коллег — моряков-тихоокеанцев.

Прибытие на базу Тихоокеанского флота современного фрегата проекта 22350 является историческим событием для Владивостока и всего Военно-морского флота России. Этот корабль — головной в своей серии и по факту самый крупный построенный со времен распада Советского Союза, а один факт его создания продемонстрировал, что отрасль отечественного военного кораблестроения в России начинает налаживаться.

В дальнем походе «Адмирал Горшков» участвует с 26 февраля. По пути из Североморска на Дальний Восток корабль преодолел 15 тысяч морских миль: фрегат перешел через Ла-Манш, побывал в Атлантическом океане, прошел в акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив, а после взял курс на Суэцкий канал в Красное море. Поход продолжился в Индийском и Тихом океанах, во время которых экипаж занимался боевым обучением. Перед Владивостоком «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успел поучаствовать в морском параде в китайском порту Циндао в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. На протяжении всего пути фрегат сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама». Во Владивостоке все они пробудут по 9 мая, а после празднования 74-й годовщины Победы продолжат длительное плавание и выполнение задач в водах мирового океана.

Тихоокеанский флот до этого не видывал кораблей такого класса, как «Адмирал Горшков». Фрегат Северного флота является многофункциональным и способен бороться с разными видами целей — в море, в воздухе и на суше. Мореходные качества фрегата позволяют ему нести службу в любых районах Мирового океана, но в первую очередь «Адмирал Горшков» предназначен именно для несения службы в северных широтах.

По информации сайта Северного ПКБ, которое создавало проект фрегатов 22350, при строительстве применены стелс-технологии, обеспечивающие снижение уровня физических полей и соответственно, заметность корабля в соответствующих диапазонах. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у фрегата снижена отражающая поверхность, что уменьшает радиолокационную заметность."Адмирал Горшков" оборудован высокоэффективными радиолокационными, оптико-электронными комплексами освещения воздушной и надводной обстановки, мощными гидроакустическими комплексами, боевой информационно-управляющей системой последнего поколения, современными интегрированными комплексами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, комплексами связи. Также предусмотрено место для вертолетов и запасов авиационного топлива. Говоря об оружии фрегата, стоит отметить крылатые ракеты «Калибр-НК», а также пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут».

Военный специалист, председатель Совета ветеранов ТОФ, командир дизельной подводной лодки проекта 611, капитан I ранга запаса Игорь Литвиненко рассказал о важности фрегата для ВМФ и нужде в подобных кораблях на Тихоокеанском флоте.

«В настоящее время складывается такая ситуация, что на Тихоокеанском флоте вообще нет новейших кораблей для решения задач в дальней морской зоне. Из того, что недавно поступало, это новые корветы проекта 20380: „Совершенный“ и „Громкий“. Они предназначены для работы в ближней зоне, а весь костяк ТОФ для решения задач в океане — это сминец проекта 956 ''Быстрый», три больших противолодочных корабля серии 1155 ( «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Виноградов». четвертый — «Маршал Шапошников» — в данный момент не на ходу и проходит модернизацию) и гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (1164 «Атлант»).

Больше ничего из того, на чем мы можем ходить в дальнюю морскую и океанскую зоны, не осталось. Поэтому вся надежда Тихоокеанского флота на то, что в будущем он получит такие фрегаты, как «Адмирал Горшков». Они хороши тем, что, во-первых, это новые корабли. Во-вторых, они более автономны — могут преодолевать более дальнее расстояние и находиться в пути гораздо дольше, чем те же корветы. Плюс, на них более мощное ракетное вооружение — стоят «Калибры». А важно отметить, что кораблей с таким вооружением на Тихоокеанском флоте до сих пор нет, только в этом году мы получим две боевые единицы с такими ракетами. Фрегаты сейчас нужны для защиты по крайней мере нашего побережья, не говоря уже о защите наших интересов в мировом океане", — считает военный специалист.

Отметим, что в этом году судостроительное предприятие «Северная верфь» сдаст для ВМФ еще один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Касатонов». Планируется, что он также будет зачислен на Северный флот.

Прибытие фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 ВМФ России во Владивосток, 01.05.2019