В Почепском районе Брянской области заложены яблоневый сад и питомник

В посёлке Роща Почепского района главой КФХ Анастасией Петровной Товпеко на участках общей площадью 5 га посажены 4 тысячи 700 саженцев яблонь. В аренду на 25 лет она оформила два участка — 11,5 га и 17 га и сразу же принялась за их разработку.

В первый год КФХ закупилено 2,2 тысячи саженцев в Мичуринске Тамбовской области. Предпочтение было отдано поздне-зимним сортам, таким, как «Белорусское сладкое», «Рождественское», «Вымпел», «Синап Орловский», «Имант» за их вкусовые качества. В 2018 году осенью было заложено ещё 2,5 тысячи саженцев сортов «Лобо» и «Лигол».

В 2019 году в КФХ начата закладка маточника клоновых подвоев (на 0,5 га), и уже заложено 5 тысяч подвоев для прививки деревьев.