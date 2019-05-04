Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения

В Саратове капитально отремонтирован противотуберкулёзный санаторий для детей

В корпусах №№ 2, 3 заменена и утеплена кровля, заменены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, завершены отделочные работы внутри корпуса, устройство входных групп. В третьем корпусе организована соляная комната, в корпуса поставлена новая техника. В настоящее время завершаются работы по устройству коробов системы вентиляции, собирается мебель.

В Верхнехавском и Россошанском районах Воронежской области открылись новые медучреждения

В селе Нижняя Байгора Верхнехавского района открылась новая врачебная амбулатория. Медицинское учреждение будет обслуживать более 1,5 тыс. человек, в том числе 377 детей.

В здании площадью 133 кв.м. располагаются кабинет врача, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и хозяйственные помещения. Амбулатория укомплектована современным оборудованием и новой мебелью, оснащена системами видеонаблюдения и противопожарной безопасности. В ней работают две медицинские сестры и врач общей практики, который ведет прием, обслуживает жителей на дому и проводит профилактические мероприятия, в том числе диспансеризацию населения.

В Рубцовске Алтайского края ввели в эксплуатацию капитально отремонтированное здание поликлиники городской больницы № 1





© altairegion22.ru



© altairegion22.ru

Реабилитационное отделение открылось в Чемальской районной больнице Республики Алтай





© altai-republic.ru

Отделение реабилитации открыли в Чемальской районной больнице. Здесь оказывают помощь пациентам с поражением периферической нервной системы, патологией позвоночника, после оперативного лечения на позвоночнике. В будущем на базе отделения планируют внедрить реабилитацию пациентов с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения. Новое здание больницы позволяет расширять объем оказываемых медицинских услуг.

На сегодняшний день в реабилитационное отделение принимаются жители Чемальского района, с января за медицинской помощью смогут обращаться пациенты из других районов. Прием ведут врач-невролог, врач-реабилитолог, физиотерапевт, массажист, планируется принять логопеда и инструктора по лечебной физкультуре. Реабилитационное отделение оснащено всем необходимым оборудованием, включая устройства для маломобильных граждан, имеется зал лечебной физкультуры с вертикализацией, кабинет массажа, рефлексотерапии и физиотерапии.

Медучреждение рассчитано на 40 коек, с поликлиникой на 100 посещений в смену

В небольшом селе Туньжа республики Алтай открыт открыт новый фельдшерско-акушерский пункт

В БСМП № 2 Омской больницы провели капитальный ремонт пульмонологического отделения и поменяли фасад хирургического корпуса





© omskportal.ru

Средства на ремонт составили 28 млн руб.

Из них 18 млн рублей для проведения ремонтных работ и 10 млн рублей — на покупку оборудования. Также, благодаря областному финансированию, проведен ремонт фасада здания хирургического корпуса с полной заменой окон на пластиковые.

В отделении гинекологии клинического медико-хирургического центра в Омске завершен капитальный ремонт В клиническом медико-хирургическом центре, после ремонта открылось гинекологическое отделение.





© omskportal.ru

В отделении выполнен капитальный ремонт коридоров и холла. Проведена замена всех коммуникаций: отопление, электрическая проводка, пожарная сигнализация, водоснабжение и канализация. Прочищена вентиляционная система, заменены двери, потолки и светильники. Во всех палатах заменён линолеум. Косметический ремонт здесь был выполнен ранее. В семи палатах установлены системы кондиционирования воздуха. Также проведена замена всех душевых кабин и санитарных узлов, в том числе установлены специальные поручни для маломобильных граждан

В Омской области открыт еще один пансионат для пожилых людей





© omskportal.ru

Накануне в селе Лукьяновка Одесского района открылся частный пансионат «Гармония-4». Здесь будут проживать 63 пожилых человека, нуждающиеся в постоянном социальном обслуживании. Площадь пансионата 1403 кв метра.

Омская городская поликлиника № 8 стала «бережливой»





© omskportal.ru

Цель проекта — увеличение качества и доступности медицинской помощи, повышение удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике, улучшение условий труда сотрудников.

В БУЗОО «Городская поликлиника № 8» завершены работы по реализации первого этапа проекта «Бережливая поликлиника». Целью проекта является увеличение качества и доступности медицинской помощи, повышение удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике, улучшение условий труда сотрудников.

В медучреждении изменена маршрутизация движения пациентов. Для этого регистратура перенесена со второго этажа на первый. Выделено отдельное окно для маломобильных граждан. Изменены потоки пациентов на сдачу лабораторных исследований. В регистратуре внедрена система электронной очереди, установлены инфоматы. Кроме этого для удобства пациентов введена должность администратора зала регистратуры, который встречает людей и помогает с навигацией по поликлинике, а также записью на прием к врачу. Для того чтобы пациент мог сразу попасть на прием к врачу, не тратя время на ожидание амбулаторной карты в регистратуре, введена должность «картоноша», который разносит карты, записавшихся пациентов, непосредственно по специалистам.

Организован call-центр, специалисты которого принимают звонки от населения. Внедренная аналитическая система позволяет отслеживать сколько звонков поступило в течение суток и сколько пациентов не смогли дозвониться. С целью реализации второго направления проекта «Бережливая поликлиника» направление в лабораторию выдается на приеме врача через электронный документооборот. Данные лабораторного исследования в день сдачи анализа вносятся в программу. В результате проведенной работы была оптимизирована нагрузка на лаборанта в течение недели, сокращено время ожидания в очереди, внедрена талонная система и электронный документооборот.

В Свердловской области состоялось открытие еще одной «бережливой поликлиники»





© apiural.ru

Состоялось открытие взрослой «бережливой поликлиники» центральной городской больницы Качканара.

Впервые за последние 20 лет в поликлинике прошли столь масштабные преобразования. Все работы проводились в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Поликлиника нового типа открылась для маленьких пациентов в Березовском Свердловской области

В Березовском Свердловской области состоялось тожественное открытие детской «бережливой поликлиники».

Яркие картины на стенах, удобная зона ожидания, открытая регистратура, новое оборудование и мебель — таковы результаты работы первого большого этапа реализации программы.

По результатам проделанной работы оптимизирована работа регистратуры, сокращено количество бумажной работы у специалистов, созданы комфортные условия для пребывания детей и их родителей, сокращены очереди в поликлинике.

После ремонта открылось травматологическое отделение Кемеровской городской клинической больницы № 1 им. М.Н. Горбуновой





© ako.ru

В отделении созданы условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья: обновлены пандусы, информация для пациентов дублируется азбукой Брайля, размещена современная навигация. В настоящее время идет внедрение бережливых технологий, в частности оптимизация повторного приема травматологических пациентов.

На ремонтные работы направлено более 2 млн рублей из областного бюджета и собственных средств больницы.

В деревне Бальзяшур Можгинского района Удмуртии состоялось открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта





© udmurt.ru

Средства на строительство ФАПа в размере 4,4 млн рублей выделены из бюджета Удмуртской Республики. Кроме того, на закупку медицинского оборудования из региональной казны было направлено более одного миллиона рублей.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Завьяловском районе Удмуртии





© udmurt.ru

В Ульяновской области после ремонта открылась детская поликлиника № 3 клинической больницы № 172 ФМБА России





© 1ul.ru

Обновление детской поликлиники № 3 в Димитровграде, где получают помощь более 7,4 тыс. детей, началось в конце 2017 года. На ремонт объекта направлено порядка 17,8 млн рублей. Финансирование позволило провести текущие ремонтные работы, приобрести медицинскую мебель и оборудование, благоустроить прилегающую территорию, а также создать комфортные условия для маломобильных граждан.

Структура поликлиники, рассчитанной на сто посещений в смену, включает девять педиатрических участков, стационар на 20 мест дневного пребывания по профилю «педиатрия», а также три места для медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Медицинская помощь оказывается по десяти профилям, широко используются теплолечение, электросветолечение, ЛФК и массаж.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Ведлозеро Пряжинского района Карелии





© old.gov.karelia.ru

Для медицинского обслуживания к Ведлозерскому ФАПу прикреплено около 2000 человек. Есть свой автомобиль скорой помощи. Коллектив учреждения — врач педиатр, пять фельдшеров, две медсестры, две санитарки и пять водителей.

В Козловском районе Чувашии открылись два модульных ФАПа





© gov.cap.ru

Пиндиковский ФАП будет обслуживать 2 населенных пункта: д. Пиндиково и д. Токташево. На территории обслуживания ФАПа проживает 332 человека, в том числе 15 детей (от 0-17 лет), 4 человека — труженники тыла. Радиус обслуживания составляет 2 км, отдаленность от ЦРБ — 6 км, отдаленность от врачебной амбулатории — 6 км. Заведующая Пиндиковским ФАП Вера Руссова имеет 27 лет стажа работы в сфере здравоохранения.

Еметкинский ФАП будет обслуживать также 2 населенных пункта: д. Еметкино и д. Катергино. На территории обслуживания ФАПа проживает 459 человек, в том числе 88 детей (от 0-17 лет), 1 человек — труженник тыла. Радиус обслуживания в д. Еметкино составляет 1,5 км, отдаленность от ЦРБ — 15км, отдаленность от врачебной амбулатории — 5 км. Заведующая Еметкинским ФАП Светлана Смолева всю свою трудовую деятельность работает в фельдшерско-акушерском пункте, стаж ее работы в сфере здравоохранения составляет 27 лет.

Также напомним, что в Чувашскую Республику для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек поступило пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе один из них в Козловский район.

Передвижной комплекс оснащен гинекологическим креслом, электрокардиографом, экспресс-анализаторами, дефибриллятор-монитором, портативным аппаратом для искусственной вентиляции легких и другими медицинскими приборами.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!