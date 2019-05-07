На КМЗ запущено серийное производство поршней

На Кингисеппском машиностроительном заводе налажено серийное производство поршней к двигателям различных размерностей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выпускаемые детали обеспечивают потребности предприятия для проведения ремонта и производства судовых дизельных двигателей боевых кораблей ВМФ РФ.

Поршни на предприятии изготавливаются методом горячей штамповки. Такие заготовки имеют повышенные механические свойства, высокую сплошность металла, что значительно повышает ресурс работы цилиндро-поршневой группы и двигателя в целом.

Для исключения задирообразования в момент пуска двигателя на поршни наносится графито-молибденовое покрытие.

Серийный выпуск насчитывает более 500 поршней в месяц. Следует отметить, что новые детали будут использоваться в производстве двигателей серии м50 и м500.