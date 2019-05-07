В российскую армию начали поступать бесшумные миномёты

В Вооружённые силы Российской Федерации начали поступать новейшие миномёты 2Б25 «Галл» *. Их отличительной особенностью является почти полная бесшумность, благодаря чему позицию, с которой ведётся стрельба, очень сложно обнаружить.

Первыми несколько десятков таких миномётов получили подразделения специального назначения.

Бесшумный миномёт 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра разработан нижегородским «ЦНИИ «Буревестник». Согласно информациина официальном сайте производителя, максимальная дальность стрельбы изделия составляет 1200 метров, минимальная — 100 метров. Скорострельность — 15 выстрелов в минуту, если огонь ведётся по одной точке. Масса миномёта в боевом положении (без платформы) не более 13 килограммов. Привести миномёт в боевое положение из походного можно всего за 30 секунд, он способен работать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, боевой расчёт — 2 человека.

Преимуществом миномета 2Б25 является скрытность огневой позиции и внезапность его применения за счёт бесшумности, беспламенности и бездымности стрельбы, благодаря особенностям конструктивной схемы и использованию бесшумного осколочного выстрела 3ВО35.

В настоящее время 2Б25 является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом миномётного вооружения.

Разработка бесшумных миномётов продолжится. В настоящее время прорабатывается возможность создания миномёта меньшего калибра — предположительно 60 миллиметров, — способного поразить цели на дальности до 3,5-4 километра.

* Бесшумный миномёт 2Б25 «Галл»:

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