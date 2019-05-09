В Туле открылся первый региональный парк «Патриот»
Первая очередь регионального военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», созданный по аналогии с одноименным парком Минобороны и его филиалами, открылся 8 мая в Туле.
Здесь широко представлена военная техника прошлых лет, современные образцы продукции военного назначения тульских оборонных предприятий, ретро-автомобили и интерактивная краеведческая выставка.
На территории парка расположены конгресс-центр, кластер военно-тактических игр, уютные кафе, детские площадки.
В церемонии открытия приняли участие жители и гости города, ветераны Великой Отечественной войны, для которых открытие парка — «настоящий подарок в канун 74-й годовщины Победы.»
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- Сергей Котенко
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