В Туле открылся первый региональный парк «Патриот»

Первая очередь регионального военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», созданный по аналогии с одноименным парком Минобороны и его филиалами, открылся 8 мая в Туле.

Здесь широко представлена военная техника прошлых лет, современные образцы продукции военного назначения тульских оборонных предприятий, ретро-автомобили и интерактивная краеведческая выставка.

На территории парка расположены конгресс-центр, кластер военно-тактических игр, уютные кафе, детские площадки.

В церемонии открытия приняли участие жители и гости города, ветераны Великой Отечественной войны, для которых открытие парка — «настоящий подарок в канун 74-й годовщины Победы.»





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