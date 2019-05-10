Kotlin стал приоритетным языком программирования для Android

Компания Google в рамках конференции Google I/O 2019 в блоге для разработчиков для операционной системы Android объявила, что язык программирования Kotlin теперь является предпочтительным языком для разработки приложений под её мобильную операционную систему, что означает его первичную поддержу со стороны компании во всех инструментах, компонентах и API по сравнению с другими языками.

Kotlin — это международная компания. Ее основали Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. Всего шесть офисов — три из которых в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Язык назван в честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен город Кронштадт.

«Разработка Android будет всё больше ориентироваться на Kotlin», — пишет Google в объявлении. «Многие новые API и компоненты Jetpack будут предлагаться первыми для Kotlin. Если вы начинаете новый проект, вы должны писать его на Kotlin. Код, написанный на Kotlin, часто означает для вас гораздо меньше кода как для ввода, так и для тестирования, и сопровождения».

Всего два года назад, на конференции I/O 2017, Google впервые объявила о поддержке Kotlin в своей IDE — Android Studio. Это стало неожиданностью, учитывая, что долгое время предпочтительным языком для разработки приложений для Android оставалась Java. Лишь немногие объявления на конференции в том году получили больше аплодисментов. За последние два года популярность Kotlin только возросла. По словам Google, более 50% профессиональных разработчиков Android используют этот язык для разработки своих приложений, и в последнем опросе разработчиков Stack Overflow он считается четвёртым по популярности языком программирования в мире.

И, похоже, сейчас Google нашла смысл в том, чтобы увеличить свою поддержку Kotlin. «Мы объявляем, что следующий большой шаг, который мы предпринимаем, это то, что Kotlin станет для нас первым», — сказал Чет Хаазе (Chet Haase), инженер команды разработчиков Android UI Toolkit в Google.

«Мы понимаем, что не все ещё используют Kotlin, но мы верим, что вы должны попробовать», — продолжает Хаазе. «У вас могут быть веские причины по-прежнему использовать языки программирования C++ и Java, и это совершенно нормально. Они никуда не уходят.«

Стоит отметить, что Kotlin разработан компанией JetBrains, основанной нашими соотечественниками и имеющей офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, Kotlin в значительной степени можно считать отечественной разработкой, достигшей мирового признания. Остаётся поздравить команду JetBrains с этим успехом и пожелать дальнейшего плодотворного развития.