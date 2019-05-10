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Информационные технологии

Kotlin стал приоритетным языком программирования для Android

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Компания Google в рамках конференции Google I/O 2019 в блоге для разработчиков для операционной системы Android объявила, что язык программирования Kotlin теперь является предпочтительным языком для разработки приложений под её мобильную операционную систему, что означает его первичную поддержу со стороны компании во всех инструментах, компонентах и API по сравнению с другими языками.

Kotlin — это международная компания. Ее основали Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. Всего шесть офисов — три из которых в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Язык назван в честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен город Кронштадт.

«Разработка Android будет всё больше ориентироваться на Kotlin», — пишет Google в объявлении. «Многие новые API и компоненты Jetpack будут предлагаться первыми для Kotlin. Если вы начинаете новый проект, вы должны писать его на Kotlin. Код, написанный на Kotlin, часто означает для вас гораздо меньше кода как для ввода, так и для тестирования, и сопровождения».

Всего два года назад, на конференции I/O 2017, Google впервые объявила о поддержке Kotlin в своей IDE — Android Studio. Это стало неожиданностью, учитывая, что долгое время предпочтительным языком для разработки приложений для Android оставалась Java. Лишь немногие объявления на конференции в том году получили больше аплодисментов. За последние два года популярность Kotlin только возросла. По словам Google, более 50% профессиональных разработчиков Android используют этот язык для разработки своих приложений, и в последнем опросе разработчиков Stack Overflow он считается четвёртым по популярности языком программирования в мире.

И, похоже, сейчас Google нашла смысл в том, чтобы увеличить свою поддержку Kotlin. «Мы объявляем, что следующий большой шаг, который мы предпринимаем, это то, что Kotlin станет для нас первым», — сказал Чет Хаазе (Chet Haase), инженер команды разработчиков Android UI Toolkit в Google.

«Мы понимаем, что не все ещё используют Kotlin, но мы верим, что вы должны попробовать», — продолжает Хаазе. «У вас могут быть веские причины по-прежнему использовать языки программирования C++ и Java, и это совершенно нормально. Они никуда не уходят.«

Стоит отметить, что Kotlin разработан компанией JetBrains, основанной нашими соотечественниками и имеющей офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, Kotlin в значительной степени можно считать отечественной разработкой, достигшей мирового признания. Остаётся поздравить команду JetBrains с этим успехом и пожелать дальнейшего плодотворного развития.

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Kotlin, Android, Google
  • Hitagara Hitagara
    10.05.1903:58:00

    По определенным причинам головной офис расположен в Праге — это международная компания. Но компанию основали Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. Всего шесть офисов — три из которых в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

    Язык назван в честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен город Кронштадт.

    #1127857
    • Нет аватара frme
      10.05.1908:05:55

      Если головной офис расположен в Праге, то и сама компания зарегистрирована в Чехии? Значит и налоги там же платит? И если так, то можно ли ее называть российской компанией? Это не злорадство. Для меня российская компания та, к-ая зарегистрирована в России и здесь же и планит налоги.

      #1127864
      • Нет аватара Инженер2015
        10.05.1909:35:21

        Для меня российская компания та, к-ая зарегистрирована в России и здесь же и планит налоги.

        целиком поддерживаю.

        человек сбежавший из своей страны и основавший в ЕС (ведет экономическую и информационную войну против РФ) компанию

        ничего похвального в здесь нет и тем более ничего российского

        #1127877
        • Николай Южаков
          10.05.1917:36:37

          Яндекс в Голландии зарегистрирован. И чего? Там наши люди. Вот в какой-нибудь Роснефти там ещё поискать надо наших среди англосаксого менеджмента и арабокитайского капитала.

          Да и кто куда сбежал, чего вы несете? Как вообще можно сбежать из своей страны. Какое то слово тут лишние.

          Отредактировано: Николай Южаков~17:53 10.05.19
          #1128052
    • Mark Li
      10.05.1918:47:37

      Котлин это не компания, компания называется JetBrains

      #1128066
  • Нет аватара vlad_i_slav
    10.05.1908:31:51

    Наивность. Юрисдикция правообладателя определяет отечественная разработка или нет.

    Что толку, что основатели — россияне?

    Тогда и Андроид сразу давайте считать «в значительной степени отечественной разработкой»? Чего мелочиться? Там же Сергей Брин в основателях у Гугла?

    Ну и про Ethereum не забудем — его же Виталик Бутерин написал?

    Да и вообще Майкрософт давайте считать отечественным. Там же полно российского происхождения программистов работает.

    И почему именно Котлин считать отечественным только? У JetBrians есть несколько крутых продуктов, многие из которых ДАВНО УЖЕ знает весь мир программистов, и пол-мира пользуются — TeamCity, ReSharper, Rider, WebStorm. Почему только Котлин предлагается считать отечественной разработкой? Странный подход.

    Лох- журнализд написал хрень — решил на патриотических чувствах поиграть. И даже не удосужился про компанию побольше узнать. Узколобый фраер.

    Отредактировано: vlad_i_slav~08:52 10.05.19
    #1127865
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      10.05.1909:07:27

      Брин не получал здесь образование

      #1127870
      • Нет аватара vlad_i_slav
        10.05.1912:48:07

        Это новая вводная от вас. До этого образование нигде не фигурировало и не фигурирует. Давайте про детский сад и школу тогда вспомним. Сколько он тут манки сожрал.

        Отредактировано: vlad_i_slav~12:48 10.05.19
        #1127943
        • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
          10.05.1917:20:10

          Брин как личность и специалист сформировался не у нас, более того, он даже говорил, что рад переезду родителей. Ребята из этого поста стали специалистами у нас, основали компанию у нас(изначально), основной костяк рабочих располагается у нас.

          #1128040
    • Павел Бучин Павел Бучин
      10.05.1909:29:56

      JetBrains

      Хм. у CEO в профиле в графе адрес написано Санкт-Петербург, Россия.

      Налоги на прибыль они платят в Праге, а вот основная разработка у них в России, и «зарплатные» налоги они платят в основном здесь

      #1127876
      • Нет аватара vlad_i_slav
        10.05.1912:22:12

        Вынужден повториться. Ответ на несколько постов.

        Есть такое понятие — релокация.

        JetBrians сразу по факту трудоустройства предлагает релокацию. По крайней мере ключевым сотрудникам.

        Сотрудники зарубежных офисов и сама компания платят большинство налогов там. Не здесь. Есть межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения. Если там заплатил — здесь ничего не должен.

        Отредактировано: vlad_i_slav~12:23 10.05.19
        #1127925
    • Николай Южаков
      10.05.1915:46:02

      Android разработал Энди Рубин, затем его компания была куплена Гуглом.

      Сергея Брина в детстве вывезли его родители по линии еврейской эмиграции.

      Остальной бред комментировать нет смысла, вы и так о себе все сказали. Для вас видимо российское это en+ и им подобные, которые в отличии от jetbrains ничего не создавали, владеют советскими заводами, которые зарегистрированны в офшорах, и при первой же угрозе санкциями передавшие контроль над компанией американцам))

      #1128014
  • kolop kolop
    10.05.1911:34:32

    Apple зарегистрирована в Исландии, если память не изменяет. От этого она американской как бы не перестаёт быть. Зарегистрирована в Праге, значит так надо было, наверно легче выходить на международный рынок, той есть используя Прагу как окно для выхода российской продукции. Ничего здесь нету не патриотического, даже наоборот, они дают работу людям в России не увозя их заграницу, нету «утечки мозгов». Даже являясь выпускниками МФТИ они преподают этот язык в самом МФТИ. Так что как думаете: каким программистам дадут предпочтение работодатели российским или другим?

    Между прочим, последнюю олимпиаду по программированию выиграли студенты МГУ используя язык Kotlin

    #1127902
    • Нет аватара vlad_i_slav
      10.05.1912:12:27

      Увы. Память вам изменяет. Apple Inc зарегестрирована в Купертино, штат Калифорния. В Исландии только несколько дочек зарегистрировано.

      Есть такое понятие — релокация.

      JetBrians сразу по факту трудоустройства предлагает релокацию. По крайней мере ключевым сотрудникам.

      Сотрудники зарубежных офисов и сама компания платят большинство налогов там. Не здесь. Есть межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения. Если там заплатил — здесь ничего не должен.

      Отредактировано: vlad_i_slav~12:46 10.05.19
      #1127919
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    10.05.1912:27:55

    Какое отношение андроид имеет к достижениям России?   

    #1127927
    • Hitagara Hitagara
      10.05.1912:34:33

      Первый комментарий темы прочтите. Для вас Россия это только территория? Даже если вы так это видите, три офиса компании функционируют в России.

      #1127934
      • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
        10.05.1913:24:41

        Гуглу бы госдеп не позволил связываться с этим «котлин», будь он хоть как-то связан с Россией, надеюсь это до вас дойдет.

        #1127962
        • Hitagara Hitagara
          10.05.1914:17:32

          Тяжело жить в чернобелом мире? ☺️

          #1127980
  • Нет аватара sdelano
    10.05.1915:23:06

    наши умы крепят американскую корпорацию

    #1128008
    • Николай Южаков
      10.05.1916:11:07

      американские умы крепят нашу корпорацию.

      Отредактировано: Николай Южаков~16:11 10.05.19
      #1128024
    • Ruslan Ruslan
      10.05.1917:26:28

      IT-компании, как правило, сейчас транснациональны.

      #1128044
    • Николай Южаков
      10.05.1917:26:36

      Ухаха, минусы поставили. т. е. создание рабочих мест, создание компании, высококлассного продукта и его экспорт — всё это не патриотично, а перегонка сырья и продуктов низкого передела через офшоры там значит плюсы. Госкомпании и частные компании бестолку высасывающие бюджетные деньги, там плюсы.

      #1128045
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      10.05.1917:36:10

      Мир глобальный. Наши умы и в Европе есть, и в Китае, как и китайцы у нас с европейцами.

      #1128051
  • Нет аватара yaapelsinko
    10.05.1917:25:37

    Главное чтобы они их потом с потрохами не купили.

    #1128043
    • Николай Южаков
      10.05.1917:50:40

      Главное чтобы их чиновники не купили, вот был ВКонтакте зарегистрированный в России, его быстро к рукам прибрали, как и прочие медиа в интернете. Ничего хорошего из этого не вышло. Ну, а если есть какая необходимость не передавать собственность иностранцем, то у государства есть механизмы для этого: поддержка в виде закупок продукции, создание условий и преференций и прочие.

      Судя по русалу для чиновников это не важно. Новое руководство компании собирается строить алюминиевый завод в США.))

      Отредактировано: Николай Южаков~17:52 10.05.19
      #1128055
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