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Фотофакты

Техника на Параде Победы 9 мая 2019 года на Красной площади

Техника, принимавшая участние на Параде Победы на Красной Площади 9 мая 2019 г. В этот раз не было САУ «Коалиция» и различной перевозимой на грузовиках техники (типа снегоходов и БПЛА). Зато показали новый кабриолет «Аурус».

Т-34-85

  • 47761591042_2fefc7ae0d_b
  • 47761591042_2fefc7ae0d_b
  •  © ic.pics.livejournal.com

Тигр-М

  • H18A0579
  • H18A0579
  •  © live.staticflickr.com

Тигр-М с боевым модулем «Арбалет"

  • H18A0618
  • H18A0618
  •  © live.staticflickr.com

ПТРК «Корнет-Д1"

  • H18A0660
  • H18A0660
  •  © live.staticflickr.com

Защищенный автомобиль «Тайфун-К 4×4"

  • H18A0670
  • H18A0670
  •  © live.staticflickr.com

БТР-82А

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  • H18A0687
  •  © live.staticflickr.com

БМП «Курганец-25"

  • H18A0719
  • H18A0719
  •  © live.staticflickr.com

БМП-3

  • H18A0794
  • H18A0794
  •  © live.staticflickr.com

Т-14 «Армата"

  • H18A0843
  • H18A0843
  •  © live.staticflickr.com

БМПТ «Терминатор"

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  • H18A0895
  •  © live.staticflickr.com

"Терминаторы» прикрывают «Арматы"

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  • H18A0917
  •  © live.staticflickr.com

Т-72БЗ

  • H18A0977
  • H18A0977
  •  © live.staticflickr.com

БМД-4М

  • H18A1020
  • H18A1020
  •  © live.staticflickr.com

БТР-МДМ

  • H18A1144
  • H18A1144
  •  © live.staticflickr.com

  • H18A1122
  • H18A1122
  •  © live.staticflickr.com

152-мм САУ 2С19М «Мста-С"

  • H18A1227
  • H18A1227
  •  © live.staticflickr.com

ПУ ОТРК «Искандер-М"

  • H18A1354
  • H18A1354
  •  © live.staticflickr.com

БМ РСЗО «Смерч"

  • H18A1426
  • H18A1426
  •  © live.staticflickr.com

БМ ЗРК «Тор-М2"

  • H18A1504
  • H18A1504
  •  © live.staticflickr.com

СОУ ЗРК «Бук-М2"

  • H18A1598
  • H18A1598
  •  © live.staticflickr.com

БМ ЗРПК «Панцирь-С"

  • H18A1687
  • H18A1687
  •  © live.staticflickr.com

ПУ ЗРК С-400 «Триумф"

  • H18A1824
  • H18A1824
  •  © live.staticflickr.com

"Тигр-М"

  • H18A1857
  • H18A1857
  •  © live.staticflickr.com

Защищенный автомобиль «Патруль"

  • H18A1882
  • H18A1882
  •  © live.staticflickr.com

Защищенный автомобиль «Урал"

  • H18A1932
  • H18A1932
  •  © live.staticflickr.com

"Тигр-М"

  • H18A1982
  • H18A1982
  •  © live.staticflickr.com

"Тайфун-К"

  • H18A1995
  • H18A1995
  •  © live.staticflickr.com

"Тайфун-У"

  • H18A2015
  • H18A2015
  •  © live.staticflickr.com

"Ярс» в сопровождении «Тигра"

  • H18A2081
  • H18A2081
  •  © live.staticflickr.com

  • H18A2193
  • H18A2193
  •  © live.staticflickr.com

БТР «Бумеранг"

  • H18A2133
  • H18A2133
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"Аурус».

  • H18A7266
  • H18A7266
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  • H18A7526
  • H18A7526
  •  © live.staticflickr.com

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Парад Победы
  • Нет аватара termometrix
    10.05.1919:23:55

    И люди

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