Техника на Параде Победы 9 мая 2019 года на Красной площади
Техника, принимавшая участние на Параде Победы на Красной Площади 9 мая 2019 г. В этот раз не было САУ «Коалиция» и различной перевозимой на грузовиках техники (типа снегоходов и БПЛА). Зато показали новый кабриолет «Аурус».
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10.05.1919:23:55