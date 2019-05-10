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Армия и Флот

Продолжается кругосветный поход кораблей Северного флота

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» вышел из Владивостока и взял курс к берегам Японии, затем отряду предстоит совершить трансокеанский переход к Панаме!

Фото johnkey68 с сайта forums.airbase.ru

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот
  • Нет аватара Инженер2015
    10.05.1922:44:11

    Важно чтобы корабли не стояли у берега как в 90ые годы,

    а бороздили моря

    морякам нужно практикаваться

    #1128142
  • Нет аватара Мудрый Кот
    11.05.1900:01:51

    а что там слышно про Казань и Князь Владимир. Когда должны войти в строй? есть ли какая достоверная информация ?!

    Отредактировано: Мудрый Кот~00:03 11.05.19
    #1128173
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