Продолжается кругосветный поход кораблей Северного флота

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Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» вышел из Владивостока и взял курс к берегам Японии, затем отряду предстоит совершить трансокеанский переход к Панаме!

Фото johnkey68 с сайта forums.airbase.ru