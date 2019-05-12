Томская компания «Манотомь» завершила очередной этап модернизации производства
Производственная компания ОАО «Манотомь» — это современное промышленное предприятие с полным производственным и конструкторским циклом по выпуску механических и цифровых манометров, мановакуумметров, манометрических термометров, датчиков давления и температуры, а также вспомогательной арматуры.
На предприятии введен в эксплуатацию модернизированный участок малярного окрашивания корпусных деталей. Установлены новые конвейерные линии окрашивания, ручные посты окрашивания и сушильные печи.
В процессе модернизации полностью завершён переход на технологию электростатического окрашивания корпусных деталей, что позволит во многом ускорить процесс нанесения краски и улучшить качество покрытия деталей.
В проекте учтены все требования, предъявляемые к данной категории производств: установлена приточно-вытяжная вентиляция, смонтирована современная система пожарной сигнализации, внедрены элементы бережливого производства.
- Великоросс
- 12.05.201918:56
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12.05.1918:57:02
12.05.1922:19:19