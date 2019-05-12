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Модернизация

Томская компания «Манотомь» завершила очередной этап модернизации производства

  •  © manotom-tmz.ru

Производственная компания ОАО «Манотомь» — это современное промышленное предприятие с полным производственным и конструкторским циклом по выпуску механических и цифровых манометров, мановакуумметров, манометрических термометров, датчиков давления и температуры, а также вспомогательной арматуры.

На предприятии введен в эксплуатацию модернизированный участок малярного окрашивания корпусных деталей. Установлены новые конвейерные линии окрашивания, ручные посты окрашивания и сушильные печи.

В процессе модернизации полностью завершён переход на технологию электростатического окрашивания корпусных деталей, что позволит во многом ускорить процесс нанесения краски и улучшить качество покрытия деталей.

В проекте учтены все требования, предъявляемые к данной категории производств: установлена приточно-вытяжная вентиляция, смонтирована современная система пожарной сигнализации, внедрены элементы бережливого производства.

  •  © manotom-tmz.ru

  •  © manotom-tmz.ru

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Томская область, приборостроение
  • Великоросс Великоросс
    12.05.1918:57:02

    •  © manotom-tmz.ru

    #1128510
  • Нет аватара AndrewRos
    12.05.1922:19:19

    Они ещё что-то производят!!! Вот молодцы! А я думал давно уже все полимеры просрали. Площади то у них производственные в центре города. Считай как завод Лихачёва в Москве. Наверно просто у томске нет таких лютых девелоперов как в златоглавой. Но заводу респект — делают своё дело — аналоговые датчики.

    #1128536
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