«РЖД Логистика» вывела на регулярную основу транзитные перевозки между Китаем и Финляндией

АО «РЖД Логистика» перевело на регулярную основу железнодорожные отправки на маршруте Китай — Финляндия, следует из сообщения компании.

Данный маршрут является «круговым», предусматривая возможность обратной загрузки в Финляндии.

В настоящее время контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в Европу с периодичностью раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии. Маршрут проходит через погранпереходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. В дальнейшем планируется выход на еженедельные отправки. Срок доставки в среднем составляет 14 дней.

Сервис был запущен совместно с АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»), Nurminen Logistics и Hefei International Land Port Development Co., Ltd.