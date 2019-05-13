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Транспорт и логистика

«РЖД Логистика» вывела на регулярную основу транзитные перевозки между Китаем и Финляндией

  •  © customsforum.ru

АО «РЖД Логистика» перевело на регулярную основу железнодорожные отправки на маршруте Китай — Финляндия, следует из сообщения компании.

Данный маршрут является «круговым», предусматривая возможность обратной загрузки в Финляндии.

В настоящее время контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в Европу с периодичностью раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии. Маршрут проходит через погранпереходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. В дальнейшем планируется выход на еженедельные отправки. Срок доставки в среднем составляет 14 дней.

Сервис был запущен совместно с АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»), Nurminen Logistics и Hefei International Land Port Development Co., Ltd.

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транспорт и логистика
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