На заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) запустили экструзионную линию стоимостью почти 70 млн рублей. Новое оборудование предназначено для выпуска различных видов кабельной продукции, но в первую очередь авто- и авиапроводов.

По словам заместителя технического директора ООО «УГМК-Холдинг» Сергея Якорнова, запуск новой линии решает основную задачу — расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых рынков сбыта. «Сегодня „Уралкабель“ имеет возможность поставлять автопровода не только российским автоконцернам, но и иностранным компаниям, работающим на территории нашей страны. Производительность нового оборудования вдвое выше, чем у существующего — за счет более высоких скоростей, снижения трудоемкости, высокой автоматизации. Это совсем другие технические решения», — отметил он.

На новой линии на медную токопроводящую жилу будут накладывать изоляционный слой. Для этого изолирующий материал сначала загружают в экструдер, нагревают до определенной температуры, затем он проходит через формующий инструмент и «обволакивает» токопроводящую жилу. После охлаждения в специальных водяных ваннах изолирующий слой становится твердым и прочным.

«Дополнительный экструдер позволяет перерабатывать современные материалы, например, фторполимеры. Это значит, что предприятие сможет предложить заказчикам новые продукты. Провода, изготовленные с использованием фторполимеров, имеют более высокую теплостойкость — от плюс 150 градусов. Современная авиа — и автотехника рассчитана на провода с высоким температурным индексом. Здесь мы решим и задачи импортозамещения», — рассказал директор АО «Уралкабель» Евгений Суходоев.

Экструзионная линия имеет высокотехнологичное программное обеспечение, автоматический механизм смены приемного барабана, а также систему дозирования красителей с 12 бункерами (на старой линии их шесть). Максимальное количество цветов, используемых для производства автопроводов, 11. Таким образом работнику не придется перезасыпать краситель в дозатор, для замены цвета достаточно будет переключить кнопку на пульте управления. Соответственно, увеличится эффективность работы оператора.