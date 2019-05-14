«Вертолеты России» передали ГТЛК три Ми-8АМТ

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три Ми-8АМТ. По контракту с лизинговой компанией до конца 2019 года завод поставит заказчику еще 9 таких вертолетов, а в 2020 году планируется передача 7 Ми-8АМТ.

Поставленные вертолеты будут использоваться в Красноярском крае и Вологодской области, в том числе для оказания экстренной медицинской помощи. С 2017 года У-УАЗ поставил ГТЛК уже 33 вертолета Ми-8АМТ, которые используются санитарной авиацией в 13 российских регионах.

«Санитарные Ми-8АМТ сегодня уже работают в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве, Хакассии и других регионах. Мы готовы и дальше наращивать поставки медицинских вертолетов этого и других типов, чтобы программа развития санитарной авиации охватывала все новые регионы нашей страны, способствуя решению одной из ключевых задач в рамках Национального проекта «Здравоохранение» — доведению доли пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90%" - отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Ми-8АМТ оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 служебных пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины.