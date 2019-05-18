Материаловеды АО «ВНИИНМ» запатентовали сплавы титана с улучшенными свойствами

Специалисты научно-исследовательского материаловедческо-технологического отделения АО «ВНИИНМ» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») получили три патента РФ на перспективные для применения в различных областях техники титановые сплавы. По оценкам ученых, получение новых сплавов на основе этого легкого, коррозионностойкого и тугоплавкого металла позволит полноценно развиваться атомной, космической, электронной, приборостроительной и другим отраслям отечественной промышленности.

Ученые отделения получили патент «Высокотемпературный гафний содержащий сплав на основе титана». Введение гафния в качестве легирующего элемента повышает термическую стабильность структуры, увеличивает сопротивление ползучести, улучшает свариваемость, механическую прочность и модуль упругости титана. Данный материал позволит повысить термическую стабильность изделий, увеличить их предел ползучести и прочности при низких и средних температурах.

Одновременно вместе с разработкой новых материалов на основе титана, специалистами ВНИИНМ разрабатывались технологии их получения при помощи двойного электронно-лучевого переплава. Техническим результатом этой работы, стал патент на изобретение «Способ получения слитков сплава на основе титана». Из данного сплава возможно получение высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике.

В рамках разработки технологии переработки слитка и изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана специалистами научно-исследовательского материаловедческо-технологического отделения АО «ВНИИНМ» был получен еще один патент на изобретение «Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана». Разработка открыла широкие возможности получения изделий из сплавов на основе титана с самым разнообразным сочетанием механических свойств вплоть до максимально возможных, благодаря легированию, термической обработке, деформационному упрочнению. Способ обеспечивает получение плоских изделий из сплава на основе титана с равноосной мелкозернистой структурой, обеспечивающей высокую прочность и стабильные механические характеристики. Изделия пригодны для длительной эксплуатации в вакууме при температурах до 1000о С или на воздухе в течение суток при такой же температуре.

«Обычно титановые сплавы заменяют сталь там, где необходимо уменьшить массу конструкции, и алюминий — при работе с повышенными температурами. Роль титана как конструкционного материала, основы высокопрочных сплавов для авиации и судостроения быстро возрастает. В этой связи разработка и исследование сплавов титана с улучшенными характеристиками будет продолжаться», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АО «ВНИИНМ» Владислав Орлов.