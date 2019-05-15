ГК «Полигон» из Санкт-Петербурга изготовила трансформаторы для центра подготовки космонавтов

Более половины заказчиков оборудования торговой марки «Полигон» — государственные учреждения и компании. Среди них также присутствуют организации, связанные с росавиацией и космической авиацией: Вертолеты России, космодромы Восточный и Плесецк.

В этот раз заказчиком выступило Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина») — главное советское и российское учреждение по подготовке космонавтов.

В состав технических средства подготовки космонавтов (ТСПК) центра входят различные тренажёры, две центрифуги — ЦФ-7 и ЦФ-18, гидролаборатория, самолёт-лаборатория Ил-76. Центрифуги предназначены для тренировок на перегрузки, центрифуга ЦФ-18 расположена в цилиндрическом здании на территории Центра.

В другом цилиндрическом здании расположена трёхэтажная гидролаборатория, заключающая в себе ёмкость с водой диаметром 23 метра и глубиной 12 метров. В гидролаборатории проводится отработка действий в условиях невесомости открытого космоса на полноразмерном макете орбитальной станции (когда-то «Салют-7», позднее — «Мир», в настоящее время — МКС). Самолёт-лаборатория предназначена для кратковременного создания невесомости.

Для системы непрерывного контроля состояния организмов космонавтов в реальном времени (в условиях, имитирующих невесомость и перегрузки), а также для контроля технических параметров систем жизнеобеспечения скафандров (в гидробассейне и на центрифугах Центра подготовки космонавтов) был и разработан Производственной фирмой НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», входящей в Группу компаний «Полигон», разделительный трансформатор в июле 2018 года.

Справка: Трансформаторы торговой марки «Полигон™» ТРО-ххххМ и ТРТ-ххххМ изготавливаются и поставляются НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» с 2005 года. Трансформаторы торговой марки «Полигон» серии ТРТ представляют собой законченную конструкцию с трансформаторами, автоматами по входу и выходу, системой контроля изоляции, контролем температуры трансформатора и тока нагрузки. Трансформаторы выполняются с экранирующей обмоткой и устройством снижения пускового тока. Имеют выход для подключения поста дистанционного контроля «ПДК — 02». Перегрузочная способность 15% в течение часа.