В Навашино спущен на воду четвёртый сухогруз проекта RSD32M
Сегодня в Навашино (Нижегородская область) на Окской судоверфи спущен на воду сухогруз «Навис-4» проекта RSD32M, предназначенный для компании «Навис». В соответсвии с контрактом, подписанным в ноябре 2017 года, АО «Окская судоверь» построит 8 сухогрузов этого проекта.
Серия:
Заводской № 3201 — заложен
Заводской № 3202 — заложен
Заводской № 3203 — заложен
Заводской № 3204 — заложен
Заводской № 3205 — заложен
Заводской № 3206 — заложен
Заводской № 3207 — заложен
Заводской № 3208 — готовится к закладке — «Навис-8»
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 6220 / 3833 т.
Главные размерения: длина — 123.17 м, ширина — 16.75 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 3
Объём трюмов: 8804 м³
Контейнеровместимость: 240 (трюм — 180, палуба — 60), TEU
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
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