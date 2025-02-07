На краболове-процесоре «Капитан Дудник» проекта CCa5712P поднят Государственный флаг России

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В торжественной церемонии поднятия Государственного флага приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов, исполнительный директор АО «Окская судоверфь» Светлана Васильева, заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский Краб» Дмитрий Сапов.

© paluba.media

Это второй краболов, который «Окская судоверфь» передает «Русскому Крабу». В этом году мы планируем передать еще одно судно, достраивающееся в настоящее время в Кронштадте. На стапеле у нас сейчас находятся три живовоза проекта CCa5712LS, — рассказала исполнительный директор завода-строителя серии краболовов Светлана Васильева.

Краболовы проекта ССа5712P спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Современные краболовы отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

© paluba.media

Краболов имеет ледовый класс Ice2, что позволит повысить количество дней на лову и сократить простои по причине сложных метеоусловий, характерных для дальневосточных морей.

Сегодня «Капитан Дудник» снова в авангарде краболовного флота. Судно, которое мы принимаем, является вторым в серии. Впервые в мире строят спроектированный специально для промышленной добычи и переработки краба в море, отметил заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский Краб» Дмитрий Сапов.

© paluba.media

Судно предназначено для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике производительностью 15 тонн готовой продукции в сутки. Морозильный трюм позволяет хранить до 150 тонн продукции.

Судно оснащено современным навигационным оборудованием, средствами гидроакустического контроля и связи и имеет класс автоматизации AUT3, что позволяет эксплуатировать механическую установку одним оператором с мостика без постоянного присутствия персонала в машинном отделении.

На капитанский мостик выведены все средства управления и данные мониторинга параметров работы судна и системы хранения продукции. Организовано три поста управления: основной и два бортовых, позволяющих более качественно управлять такими процессами, как швартовка и выборка, при которых работа и внимание оператора сосредоточены у одного из бортов.

© paluba.media

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний России. Действующий флот компании сегодня составляют 39 судов. В 2024 году группа владеет правами на добычу 18,2 тыс. тонн краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

С 2020 года по итогам первого этапа инвестаукционов компания реализует маcштабную программу по строительству 10 краболовных судов: семь из них предназначены для вылова и перевозки живого краба (5712LS), еще три — краболовы-процессоры (5712P).

По итогам аукционов второго этапа, состоявшихся в 2023 году, компания до 2028 года построит еще 6 краболовных судов на «Окской судоверфи».

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