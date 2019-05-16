В Челябинской области открылось производство по выпуску керамогранита

16 мая в Златоусте Челябинской области состоялся запуск нового завода «Грани Таганая» по выпуску керамического гранита.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей. Объем производства составит до 4 млн кв. м. керамической плитки в год.

На предприятии уже трудится 200 человек. Всего планируется обеспечить город тысячей рабочих мест: 500 будет создано на этапе выхода на проектную мощность и столько же после запуска второй очереди завода.

Дополнительный импульс к развитию получили малые и средние предприятия региона, которые обеспечивают бесперебойную работу производственной инфраструктуры нового завода и поставляют необходимые материалы, сырье, комплектующие и др. Как отметили в компании, почти 90% материалов, использованных при строительстве завода, произведены предприятиями региона.

Предприятие оснащено автоматизированными линиями итальянского производства (SACMI), которые позволяют выпускать продукцию высокого качества. Завод располагает собственными железнодорожными путями, что позволяет оперативно поставлять сырье и отгружать продукцию в различные регионы России и за рубеж. В планах руководства предприятия строительство второй технологической линии, которая удвоит как мощности завода, так и количество занятых сотрудников.