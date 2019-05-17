«ТехноНИКОЛЬ» запустила предприятие по производству экструзионного пенополистирола в Белоруссии

Один из крупнейших российских производителей строительных материалов Компания «ТехноНИКОЛЬ» запустила 16 мая новое предприятие по производству экструзионного пенополистирола в городе Осиповичи (Республика Беларусь). Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн. российских рублей — это восьмое предприятие по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в мире и первое в Республике Беларусь. Заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. метров полимерной теплоизоляции позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать сети DIY.

Годовой объем спроса на экструзионный пенополистирол в Республике Беларусь сегодня оценивается в 230 тыс. куб. метров. Основная доля производимой продукции, около 60%, будет поставляться на внутренний рынок. Белорусские потребители уже давно оценили высокое качество и надежность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, который ранее импортировался в республику с других предприятий компании. 40% продукции будет экспортироваться в страны Восточной Европы и Прибалтики, Украины и России.

«Уже сегодня завод „ТехноНИКОЛЬ“ в Республике Беларусь является одним из флагманов развития на зарубежных рынках, продукция завода поставляется более, чем в 20 стран, даже в такие далекие страны, как Сингапур и Таиланд. С запуском нового производства экспортный потенциал предприятия будет увеличиваться», — говорится в сообщении компании.

Специалисты в области ЖКХ, промышленного и гражданского строительства положительно оценивают технические характеристики XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот материал не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы, будь то фундамент, кровля, пол или фасад здания.

На предприятии установлены современные автоматизированные линии немецкой компании Berstorff GmbH, что дает возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой линейки востребованной продукции — это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для фасадных работ, изделия толщиной от 10 мм до 500 мм и др.

На новом предприятии создано 30 рабочих мест для специалистов высокой квалификации, многие из них прошли профессиональную подготовку на других заводах корпорации.