Гренада получила партию медоборудования «Швабе»

Неонатальная и наркозно-дыхательная техника холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставлена в Гренаду. Российское оборудование будет установлено в государственном общем стационарном госпитале Сент-Джорджеса для лечения и реанимации пациентов.

Разработки предназначены для замещения и поддержки функций дыхания, эффективного лечения желтухи, поддержания оптимальных условий жизнедеятельности и решения ряда других задач. Всего в госпиталь поставлено 14 медицинских изделий производства Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова (УОМЗ). Сегодня это крупнейший производитель медицинской продукции в контуре «Швабе».

Ранее медицинские разработки холдинга были направлены в лечебные и родовспомогательные учреждения Туниса. Их поставки также планируются и в другие страны Африки и Юго-Восточной Азии, а также в Бангладеш, Суринам и на Гаити.

«Медтехника „Швабе“ не впервые экспортируется в Гренаду. В прошлом году нами уже было организовано несколько поставок с тем же перечнем продукции. Мы видим, какая существует в стране потребность в неонатальном и наркозно-дыхательном оборудовании, и готовы оказывать максимальное содействие в ее решении», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В поставку вошли аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 5000 в комплекте с увлажнителем дыхательных смесей ТЕВЛАР, инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-03, инфракрасный неонатальный обогреватель «Лучистое тепло — BONO» с функцией фототерапии, а также неонатальный фототерапевтический облучатель ОФН-03 и многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01. Последний — единственный российский прибор, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси.

Монтаж и наладка оборудования запланированы на середину мая, тогда же пройдет и обучение медперсонала.