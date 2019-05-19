Российская армия приняла на вооружение первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С», опытно-промышленная эксплуатация боевых машин уже началась. Об этом сообщили в концерне «Техмаш», входящем в «Ростех».

Полный бригадный комплект реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» поставлен в 439-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду (РеАБр) Южного военного округа, которая дислоцируется в городе Знаменске Астраханской области.

"Торнадо-С" (С — Смерч) — модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». В реактивное соединение поступили «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенной мощности.

Боевые машины «Торнадо-С» обеспечивают проведение стрельб боекомплектом РСЗО «Смерч» и вновь разработанными управляемыми реактивными снарядами с увеличенной дальностью. Оснащение боевых машин автоматизированной системой управления огнём позволяет осуществлять топопривязку и ориентирование на местности, а также наведение пусковых направляющих для стрельбы в автономном режиме, что значительно снижает время от постановки боевой задачи до огневого воздействия по целям. Также система может управлять стрельбой дивизиона.

«Торнадо-С» (С — Смерч) — наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире. На каждой такой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. При стрельбе залпом рассеивание снарядов не превышает 0,3% от дальности стрельбы. Для обеспечения целеуказания может использоваться БПЛА (также запускаемый с боевой машины — реактивный снаряд 9М534). Реактивные снаряды могут оснащаться головной частью моноблочного или кассетного типа. Залп одной боевой машины реактивными снарядами калибра 300 мм, оснащёнными кассетной головной частью с 72 кумулятивно-осколочными элементами, поражает площадь до 67,2 га (672 000 м2 — 1120 м х 600м = ~90 футбольным полям). Максимальная дальность стрельбы ракетами — 120 километров. В дальнейшем разработчики планируют увеличить её до 200 км.

Время свёртывания и покидания огневой позиции боевой машины РСЗО «Торнадо-С» после залпа составляет около 1 минуты. Экипаж машины сокращён до 3-х человек.

В дальнейшем, по заданию Минобороны РФ, отработана документация и будет производиться модернизация уже существующих РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».