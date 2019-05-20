В Подольске Московской области открыт новый цех по производству многослойных труб

20 мая Климовский трубный завод, расположенный в подмосковном Подольске, открыл новый цех по производству многослойных труб мультипайп.

ООО «Группа Полипластик» является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, газораспределения и других. Ведущим производственным предприятием данной компании является Климовский трубный завод, на котором производится весь ассортимент продукции ООО «Группа Полипластик». На территории завода площадью более 20 гектаров в непрерывном цикле работают около 700 человек и 25 линий по производству труб. В понедельник на предприятии состоялось торжественное открытие нового цеха.

«Сегодня мы открыли цех по производству многослойных труб мультипайп. Мощность этого цеха — 20 тысяч тонн. Соответственно, это существенное прибавление для мощности завода. Он позволит создать дополнительно 45 рабочих мест и создавать новую продукцию с теми характеристиками, которые мы ранее либо не могли делать, либо делали, но в недостаточном количестве. Будем надеяться, что открытие этого цеха позволит ускорить процедуру производства труб и внедрять инновации как в Московской области, так и во всей России», — сказал президент ООО «Группа Полипластик» Лев Гориловский.

Производственные мощности Климовского трубного завода достигают 80 тысяч тонн в год, а выпуск готовой продукции — более 50 тысяч тонн в год. Открытие нового цеха позволит добавить пять современных линий по выпуску напорных труб для водо-газоснабжения и электрических кабелей высокого напряжения.

Инвестиции в создание нового цеха составили более 100 миллионов рублей.

На заводе активно проводится программа импортозамещения. Были запущены автоматические ячейки по производству муфт с закладными нагревателями диаметрами 110 мм и 160 мм SDR 17 при участии технических специалистов компании Radius (Великобритания). Ранее такие муфты выпускались только на европейском рынке.