Мультимедийную систему «Яндекс.Авто» в 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan

Мультимедийную систему «Яндекс.Авто» установят в 2 млн машин LADA, Renault и Nissan, которые выпускаются в России. Об этом во вторник сообщили в компании «Яндекс».

"Яндекс" стал официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «АвтоВАЗ». Мы получим возможность встроить «Яндекс.Авто» в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и LADA в течение ближайших пяти лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе конвейера, так что владельцам новых авто не придется ни о чем беспокоиться. Они будут получать набор сервисов уже при покупке. «Яндекс» уже сотрудничает разными участниками рынка и встраивает систему в новые автомобили Toyota и Chery. Также в числе партнеров компании KIA, Hyundai, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители.

Система будет устанавливаться в автомобили, выпускаемые в РФ. Поисковик также продает свои устройства в розницу, они стоят 29 900 рублей и могут быть установлены на автомобили Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, Kia, Hyundai и Skoda. В эту сумму входит трафик на полгода с безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса»), шестимесячная подписка на «Яндекс.Музыку».

Первым автопроизводителем, предустанавливающим пакет сервисов «Яндекса» в штатные головные устройства автомобилей, стала Toyota. С 2016 года в России было продано около 50 тыс. автомобилей с сервисами «Яндекса», всего «Яндекс.Авто» используется в 100 тыс. машин.