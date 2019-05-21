В Петербурге заложили первое в России судно с технологией безэкипажного вождения

Торжественная церемония закладки первого в России судна с технологией безэкипажного судовождения — научно-исследовательского судна «Пионер-М» — для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Мы присутствуем при историческом событии, начинаем работу по строительству нового проекта — научно-исследовательского судна «Пионер-М», проект будет создан при тесном сотрудничестве науки и промышленности.

Маломерное научно-исследовательское судно «Пионер-М» с возможностью работы в удалении от берега до 50 морских миль, предназначено для проведения научно-исследовательских работ за счет сменных модульных научных лабораторий контейнерного типа. Лабораториям найдут применение в океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, а также гидроакустических исследованиях и водолазных работах.

Проектирование «Пионер-М» вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», созданной ЦКБ «Коралл».

Строительство судна будет проходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия «Судокомпозит», финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 м, ширина — 9 м, скорость — 10 узлов, водоизмещение — 82 т.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Финансирование строительства осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Индустриальным партнером выступает Объединенная судостроительная корпорация.