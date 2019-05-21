Концерн «Вега» успешно завершил реализацию первой очереди программы «Безопасный город» в Бишкеке

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» ввел в эксплуатацию инфраструктуру первого этапа программы «Безопасный город» в Киргизской Республике. В рамках госконтракта в Бишкеке развернуты аппаратно-программные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и системы интеллектуального видеонаблюдения. На сегодняшний день комплексами оснащены 52 скоростных рубежа, 38 перекрестков, а также поставлены 20 переносных систем фотофиксации нарушений ПДД.

Силами команды специалистов удалось добиться успешной реализации первого этапа проекта «Безопасный город. Спад наблюдается по всем основным показателям: количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось почти вдвое, количество нарушений правил дорожного движения уменьшилось на треть.

«Несмотря на небольшой срок эксплуатации оборудования, система показала высокую эффективность. Киргизия планирует развивать проект «Безопасный город» и в ближайшие два года обеспечить автоматический контроль дорожного движения на всей территории республики. Конкурс на второй этап проекта уже опубликован, и концерн рассматривает возможность своего участия в нем», — рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

Работы по развертыванию системы интеллектуального видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выполнены в рамках государственных контрактов между Концерном «Вега» и Государственным комитетом по информационным технологиям и связи Правительства Киргизии, заключенных в ноябре 2018 года. В настоящее время концерн осуществляет эксплуатацию системы и предоставляет государственному заказчику информацию о нарушении правил дорожного движения, собранную в автоматическом режиме. Срок оказания услуг составляет пять лет.