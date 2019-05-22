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Отличие корветов проекта 20380 и 20385

Корвет «Совершенный» (б/н 333) проекта 20380 и корвет «Гремящий» (б/н 337) проекта 20385:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото с сайта forums.airbase.ru

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корвет, 20380, 20385, Тихоокеанский флот
  • Нет аватара Рыбак
    22.05.1911:17:33

    А какой проект сейчас строится? Или один другого не заменяет?

    #1130416
    • A_SEVER A_SEVER
      22.05.1911:20:50

      А какой проект сейчас строится?
      20385 и гибрид 20380 и 20385, плюс один корвет проекта 20386.

      #1130418
      • Нет аватара Kramer
        22.05.1911:30:36

        А о каком гибриде 20380 и 20385 идет речь?

        #1130428
        • A_SEVER A_SEVER
          22.05.1912:21:57

          о каком гибриде 20380 и 20385 идет речь?
          20380 с мачтой и РЛС от 20385.

          #1130452
          • Нет аватара Kramer
            22.05.1912:55:51

            На амурском судостроительном?

            #1130464
    • Нет аватара Юрген
      22.05.1911:21:36

      Сейчас никакой не строится. Новых корветов уже 3 года не закладывают.

      #1130419
      • A_SEVER A_SEVER
        22.05.1911:25:59

        Новых корветов уже 3 года не закладывают.
        А уже заложенные строить не надо?    

        #1130421
        • Нет аватара Юрген
          22.05.1911:31:30

          Я понял, что человек спрашивает, какая именно серия сейчас строится, а не достраивается. Достраивать то у нас лет по 15 могут.

          #1130429
          • A_SEVER A_SEVER
            22.05.1912:25:36

            Я понял, что человек спрашивает, какая именно серия сейчас строится

            В постройке 4 корвета проекта 20380, 2 проекта 20385 (из них 1 уже на испытаниях) и ещё 1 проекта 20386. Т.ч. ответ «никакая не строится» не верен.

            Отредактировано: A_SEVER~12:26 22.05.19
            #1130454
            • Нет аватара Юрген
              22.05.1915:34:45

              Т.ч. ответ «никакая не строится» не верен.

              Хорошо, тогда почему у нас строится сразу 3 проекта корветов? И какой из проектов планируется к серийной постройке на текущий момент?

              #1130494
      • Нет аватара Kramer
        22.05.1911:28:09

        Не закладывают, потому, что не знают на чем сконцентрироваться? По ходу, руководство флота думает над тем, какой из проектов должен быть основным? Или осознали тупиковость концепции 20386?

        #1130426
        • Нет аватара Юрген
          22.05.1911:35:14

          Не закладывают, потому что, видимо, не знают, какой же флот им строить с таким могучим судостроем, если на тральщики + МРК положено 2 комплекта двигателей в год…

          #1130432
          • Нет аватара Kramer
            22.05.1911:40:18

            Юрген, эпопея со «Звездой», это отдельная тема для разговора! Здесь же, если брать проект 20380 с ГЭУ особых проблем нет. Или я чего-то не знаю?

            #1130434
            • Нет аватара Юрген
              22.05.1911:51:24

              Нет, все правильно.

              Но флот — это система. Проблемы с одним «кирпичиком» заставляют переделывать систему полностью. А у нас нет ГЭУ для 22350, нет нормального производства дизелей у «Звезды», непонятный проект 20386, проблемы с ремонтом ГЭУ для старых проектов, затягивание модернизации 1144, непонятки с ремонтом «Москвы» — и это не беря подплав!

              Поэтому пока хотя б часть проблем не решить, абсолютно непонятно, сколько кораблей строить, какого проекта. Ну вот начнешь ты строить скажем пр. 20380 из расчета, что в дальней зоне его прикроют фрегаты. А ГЭУ для фрегатов возьмет да и сдвинется вправо лет на 10. И чего тогда?

              Отредактировано: Юрген~11:52 22.05.19
              #1130440
  • DV DV
    22.05.1911:43:07

    Гремящий длиннее, РЛС объединена с мачтой, убрали кормовую мачту. Отлично смотрятся оба проекта!

    #1130435
    • A_SEVER A_SEVER
      22.05.1912:30:39

      РЛС объединена с мачтой
      Там вообще другой набор РЛС.
      убрали кормовую мачту
      Вместо «Урана» поставили «Калибр», ЗРК «Редут» перенесли в корму, увеличив боекомплект, за счёт отсутствия ПУ «Урана» увеличили надстройку.

      #1130455
      • Дмитрий Мазнин Дмитрий Мазнин
        22.05.1915:18:20

        Кстати, на 20385 с обитаемостью дела получше не стали, не знаете?

        А то пробегало в прессе, что на 20380 на 100 человек команды, извините, два туалета.

        Если объем корпуса увеличился, возможно, что-то сделали в плане улучшения условий для команды?

        #1130489
  • Нет аватара altman66
    22.05.1912:51:28

    «Гремящий» смотрится более гармонично. Мне кажется, более совершенного корвета не строится в мире. Я имею ввиду красоту форм и набор вооружения

    #1130460
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