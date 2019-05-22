Отличие корветов проекта 20380 и 20385
Корвет «Совершенный» (б/н 333) проекта 20380 и корвет «Гремящий» (б/н 337) проекта 20385:
Фото с сайта forums.airbase.ru
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Корвет «Совершенный» (б/н 333) проекта 20380 и корвет «Гремящий» (б/н 337) проекта 20385:
Фото с сайта forums.airbase.ru
22.05.1911:17:33
22.05.1911:20:50
22.05.1911:30:36
22.05.1912:21:57
22.05.1912:55:51
22.05.1911:21:36
22.05.1911:25:59
22.05.1911:31:30
22.05.1912:25:36
22.05.1915:34:45
22.05.1911:28:09
22.05.1911:35:14
22.05.1911:40:18
22.05.1911:51:24
22.05.1911:43:07
22.05.1912:30:39
22.05.1915:18:20
22.05.1912:51:28