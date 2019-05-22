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Фотофакты

Общая сборка ракеты-носителя «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601»

  •  © roscosmos.ru

На космодроме Байконур началась общая сборка ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М», предназначенной для запуска российского спутника связи и телевещания «Ямал-601» в интересах спутникового оператора АО «Газпром космические системы».

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  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/2838447322.jpg
  •  © roscosmos.ru

Вчера специалисты российской и зарубежной ракетно-космической отрасли, участвующие в пусковой кампании, выполнили заключительные проверки космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения. Затем КГЧ (в составе космического аппарата «Ямал-601», установленного на разгонный блок «Бриз-М» и закрытого створками головного обтекателя) переместили в зал окончательной сборки ракеты.

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  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/5918059453.jpg
  •  © roscosmos.ru

График работ на последующие несколько дней включает механическую и электрическую стыковку КГЧ с «пакетом» из трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М», последующие совместные электрические проверки, подвод трубопороводов (для обеспечения теплового режима космического аппарата, расположенного под обтекателем), а также установку защитного термочехла на головной обтекатель.

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  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/2628786609.jpg
  •  © roscosmos.ru

После завершения общей сборки ракеты космического назначения начнется её подготовка к транспортировке на технологическую заправочную площадку (ТЗП) для заправки разгонного блока «Бриз-М». Операции на ТЗП завершат подготовку ракеты проводимую на техническом комплексе перед ее вывозом на стартовую площадку.

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  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/5977941046.jpg
  •  © roscosmos.ru

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  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/3511773997.jpg
  •  © roscosmos.ru

  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/4143965332.jpg
  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/4143965332.jpg
  •  © roscosmos.ru

  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/2579464411.jpg
  • https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/26362/2579464411.jpg
  •  © roscosmos.ru

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https://www.roscosmos.ru/26362/

Фотофакт
  • Нет аватара AlexCrazy
    22.05.1921:21:36

    ну что делаем ставки упадет-не упадет, последний полет протона или все же полетает. по моему пора к каждому работнику НКВДшника приставлять с камерой, что бы все доки были и понятно кто в очередной раз накосячил.

    #1130598
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