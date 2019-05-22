Общая сборка ракеты-носителя «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601»

На космодроме Байконур началась общая сборка ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М», предназначенной для запуска российского спутника связи и телевещания «Ямал-601» в интересах спутникового оператора АО «Газпром космические системы».

Вчера специалисты российской и зарубежной ракетно-космической отрасли, участвующие в пусковой кампании, выполнили заключительные проверки космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения. Затем КГЧ (в составе космического аппарата «Ямал-601», установленного на разгонный блок «Бриз-М» и закрытого створками головного обтекателя) переместили в зал окончательной сборки ракеты.

График работ на последующие несколько дней включает механическую и электрическую стыковку КГЧ с «пакетом» из трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М», последующие совместные электрические проверки, подвод трубопороводов (для обеспечения теплового режима космического аппарата, расположенного под обтекателем), а также установку защитного термочехла на головной обтекатель.

После завершения общей сборки ракеты космического назначения начнется её подготовка к транспортировке на технологическую заправочную площадку (ТЗП) для заправки разгонного блока «Бриз-М». Операции на ТЗП завершат подготовку ракеты проводимую на техническом комплексе перед ее вывозом на стартовую площадку.