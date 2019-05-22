Сборка тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и «Ангара-1.2» на омском ПО «Полёт»

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В Производственном объединении «Полёт» В Омске, филиале «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» ведется сборка тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и «Ангара 1.2». ПО «Полёт» одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое 75 лет создает авиационную и ракетно-космическую технику.