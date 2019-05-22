Саранский завод «Оптиковолоконные Системы» завершил проект модернизации производства

Новое оборудование позволит вытягивать волокно из преформ большего размера, и в результате производственные мощности компании увеличатся более чем в 1,5 раза — до 4 млн км оптоволокна в год.

Также обеспечена возможность для существенного расширения номенклатуры выпускаемой продукции: начат выпуск окрашенного оптического волокна стандартов G.652.D и G.657.A1, волокна с нанесением кольцевых меток, готовится к выпуску волокно стандартов G.655 и G.651, волокно с уменьшенным диаметром 200 мкм и другие востребованные рынком виды оптических волокон.

Общая стоимость проекта составила свыше 950 млн рублей, из которых 500 млн рублей — заем Фонда развития промышленности.

В настоящее время потребность российского рынка составляет около 7 млн км оптического волокна в год и на 84% обеспечиваются поставками из-за рубежа. Проект модернизации производства АО «Оптиковолоконные Системы» сможет удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно. Высокое качество оптического волокна позволит расширить и экспортные рынки.

На предприятии заменены индукционные печи для вытяжки оптического волокна, запущена в эксплуатацию дополнительная линия вытяжки, а также вспомогательный участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна.



индукционная печь для вытяжки оптического волокна до и после модернизации

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АО «Оптиковолоконные Системы» является первым заводом в России по производству телекоммуникационного оптического волокна, которое запущено в Саранске в 2015 году. На предприятии трудятся 136 человек.

Продукция сертифицирована в России, ее качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими отечественными и зарубежными потребителями. ОВС экспортирует оптическое волокно во многие страны мира, в том числе Китай, Пакистан, Индию, Белоруссию, Польшу, Австрию, Чехию, Нидерланды, Англию, Америку и Украину.

Оптоволокно используется в волоконно-оптических телекоммуникационных сетях различных уровней — от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей. Также применяется как сенсоры деформации, температуры и акустики в системах мониторинга, медицине, нефтегазовой промышленности, транспорте и прочем.