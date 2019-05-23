АО «Архбум» запустило в Воронеже новый завод по производству гофрокартона

22 мая АО «Архбум» запустило в Индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе Воронежской области новый высокотехнологичный завод по производству гофрокартона и гофроупаковки мощностью 188 млн. м2 в год.

Воронежский филиал АО «Архбум» — это инвестиционный проект Pulp Mill Holding (австрийско-немецкая группа компаний со штаб-квартирой в г. Вена, Австрия).

Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд руб.

Завод имеет высшую степень автоматизации на каждом этапе производственного цикла.

В 2019 году планируется выпустить 130 млн. м2 продукции. Объём выручки составит более 4 млрд руб.

В 2020 году Воронежская площадка «Архбум» планируется выпустить 188 млн. м2. Объём выручки составит уже более 5 млрд руб.

Планируемая численность персонала на заводе «Архбум» в Воронеже составит 300 человек. Средняя заработная плата — 50 тыс. руб.

В 2019 году отчисления в бюджет и внебюджетные фонды составят 90 млн руб.

В числе покупателей FSC-сертифицированной, экологически чистой гофроупаковки Воронежской площадки «Архбум» — ведущие агрохолдинги России, крупнейшие производители молочных, кондитерских изделий, различных напитков и т. д.

Стратегическая цель: АО «Архбум» с учетом четырех центров переработки (Подольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж) становится потенциальным лидером в стране по производству гофроупаковки с годовой мощностью в 1 млрд м2.